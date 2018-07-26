Трамп пригрозил Турции большими санкциями за удержание американского пастора
Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп пригрозил Турции большими санкциями. Такие заявления обоснованы тем, что в Турции длительное время удерживают американского пастора Эндрю Брансона.
Об этом американский президент написал в своем Twitter.
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"Соединенные Штаты введут в отношении Турции большие санкции за длительное удержание пастора Эндрю Брансона, большого христианина, семьянина и прекрасного человека. Он сильно страдает", – написал американский лидер.
Американский пастор Эндрю Брансон
Отметим, Брансона арестовали в Турции в октябре 2016 года по обвинению в шпионаже и пособничестве террористам.
Источник: 24 Канал
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