19:58
26 июль 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
20°C
26°C 19°C
  • пятница
    26°C 19°C
  • суббота
    27°C 20°C
  • воскресенье
    30°C 20°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ДТП З HUMMER У КИЕВЕ НЕПОГОДА В УКРАИНЕ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Мосты дядюшки Путина. Нафталин и поп-звезды в российском кино
Вєсті Кремля
21:00, 25 июля
Вести.UA. Фиаско Ляшко. Железная леди Украины
Вєсті.UA
20:53, 25 июля
Как мажоритарные депутаты получают миллионы и превращают Украину в феодальное государство
ЦРУ
09:00, 20 июля
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 июля
Вспомнить Все. Студенческие отряды
Згадати все
00:40, 14 июля
Телеканал новостей 24 Новости Новости политики
ДТП З HUMMER У КИЕВЕ НЕПОГОДА В УКРАИНЕ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Трамп пригрозил Турции большими санкциями за удержание американского пастора

57 Читати новину українською
Дональд Трамп
Дональд Трамп

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп пригрозил Турции большими санкциями. Такие заявления обоснованы тем, что в Турции длительное время удерживают американского пастора Эндрю Брансона.

Об этом американский президент написал в своем Twitter.

Читайте также: Российский чиновник несмотря на санкции попал в Берлин: от Меркель ждут объяснений

"Соединенные Штаты введут в отношении Турции большие санкции за длительное удержание пастора Эндрю Брансона, большого христианина, семьянина и прекрасного человека. Он сильно страдает", – написал американский лидер.

Американский пастор Эндрю Брансон

Отметим, Брансона арестовали в Турции в октябре 2016 года по обвинению в шпионаже и пособничестве террористам.

 

Теги: Дональд Трамп Новости США Новости политики Санкции Новости Турции
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Чем больше судей, тем меньше сути: как один честный судья "утер нос" всей Раде
сегодня, 19:15 Чем больше судей, тем меньше сути: как один честный судья "утер нос" всей Раде
Ірина Шиба
Полный гид по iOS 12: какие изменения ждут пользователей iPhone
сегодня, 18:05 Полный гид по iOS 12: какие изменения ждут пользователей iPhone
Михайло Года
Знаете ли вы правила дорожного движения: тест для водителей и пешеходов
сегодня, 17:50 Знаете ли вы правила дорожного движения: тест для водителей и пешеходов
Наших дітей давлять джипами і труять в санаторіях за нашої ж згоди
сегодня, 17:02 Наших дітей давлять джипами і труять в санаторіях за нашої ж згоди
Блог Соцмережі
Підступні ігри "Опозиційного блоку": чому Порошенко підтримуватиме Бойка на виборах
сегодня, 16:00 Підступні ігри "Опозиційного блоку": чому Порошенко підтримуватиме Бойка на виборах
Крістіна Бердинських
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук