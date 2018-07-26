Трамп пригрозив Туреччині великими санкціями через утримання американського пастора

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп пригрозив Туреччині великими санкціями. Такі заяви обґрунтовані тим, що у Туреччині тривалий час утримують американського пастора Ендрю Брансона.

Про це американський президент написав у своєму Twitter.

"Сполучені Штати введуть щодо Туреччини великі санкції за тривале утримання пастора Ендрю Брансона, великого християнина, сім'янина і прекрасної людини. Він сильно страждає", – написав американський лідер.



Американський пастор Ендрю Брансон

Зазначимо, Брансона заарештували в Туреччині в жовтні 2016 року за звинуваченням у шпигунстві і пособництві терористам.