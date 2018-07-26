Трамп пригрозив Туреччині великими санкціями через утримання американського пастора
Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп пригрозив Туреччині великими санкціями. Такі заяви обґрунтовані тим, що у Туреччині тривалий час утримують американського пастора Ендрю Брансона.
Про це американський президент написав у своєму Twitter.
"Сполучені Штати введуть щодо Туреччини великі санкції за тривале утримання пастора Ендрю Брансона, великого християнина, сім'янина і прекрасної людини. Він сильно страждає", – написав американський лідер.
Американський пастор Ендрю Брансон
Зазначимо, Брансона заарештували в Туреччині в жовтні 2016 року за звинуваченням у шпигунстві і пособництві терористам.
Джерело: 24 Канал
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