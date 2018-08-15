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ОБВАЛ МОСТА В ГЕНУЕ УКРАИНЕ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Турция подняла пошлины для товаров из США

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Трамп и Эрдоган
Трамп и Эрдоган / yenicag.ru

Президент Турции Реджеп Эрдоган подписал приказ об увеличении ввозной пошлины на американские легковые автомобили, алкоголь и табак.

Об этом сообщает официальное правительственное издание Турции T.C. Resmi Gazete.

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В частности, Турция повысила тарифы на ввоз в страну автомобилей (на 120%), алкогольные напитки (140%) и листовой табак (пошлины на него увеличились на 60%).

Также новые пошлины касаются ввоза в Турцию косметики, риса и угля из США.

Информацию о том, что соответствующий указ был подписан подтвердил вице-президент Турции Фуат Октай в своем Twitter.

В частности, он уточнил, что подобные меры были введены в связи с нападками американских властей на турецкую экономику.

Теги: Новости США Дональд Трамп Новости политики Новости Турции Реджеп Эрдоган
Источник: 24 Канал
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