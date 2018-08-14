Турция объявила бойкот США: известно, в какой сфере

Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил о начале бойкота электроники, производимой в США.

Об этом сообщает Hurriyet daily news.

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По словам Эрдогана, экономику используют в качестве оружия против Турции, в ответ Анкара будет бойкотировать электронику из США.

"Мы можем сделать две вещи: одну в экономике, другую – в политике. Мы приняли меры, в которых нуждается экономика, и мы будем продолжать делать это. Что более важно, я думаю, – сохранять нашу политическую позицию непоколебимой", – заявил он.

Он отметил, что Турция – 17 в мире по объему ВВП и 13 – по паритету покупательной способности.

"Именно в этом кроется причина враждебного отношения к Анкаре. Если любой местный или иностранный эксперт проанализирует экономические показатели Турции и текущий курс нацвалюты, то он признает наличие несоответствий", – отметил президент.

Напомним, ранее президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп пригрозил Турции большими санкциями. Такие заявления обоснованы тем, что в Турции длительное время удерживают американского пастора Эндрю Брансона.