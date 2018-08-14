Туриччина оголосила бойкот США: відомо, у якій сфері

Президент Туреччини Реджеп Ердоган заявив про початок бойкоту електроніки, виробленої у США.

Про це повідомляє Hurriyet daily news.

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За словами Ердогана, економіку використовують в якості зброї проти Туреччини, у відповідь Анкара буде бойкотувати електроніку зі США.

"Ми можемо зробити дві речі: одна в економіці, інша - у політиці. Ми вжили заходів, яких потребує економіка, і ми будемо продовжувати робити це. Що більш важливо, я думаю, це зберігати нашу політичну позицію непохитною", – заявив він.

Він зазначив, що Туреччина – 17 у світі за обсягом ВВП і 13 – за паритетом купівельної спроможності.

"Саме в цьому криється причина ворожого ставлення до Анкари. Якщо будь-який місцевий або іноземний експерт проаналізує економічні показники Туреччини і поточний курс нацвалюти, то він визнає наявність невідповідностей", – зазначив президент.

Нагадаємо, раніше президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп пригрозив Туреччині великими санкціями. Такі заяви обґрунтовано тим, що у Туреччині тривалий час утримують американського пастора Ендрю Брансона.