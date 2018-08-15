Туреччина підняла мито для товарів зі США

Президент Туреччини Реджеп Ердоган підписав наказ про збільшення ввізного мита на американські легкові автомобілі, алкоголь і тютюн.

Про це повідомляє офіційне урядове видання Туреччини T.C. Resmi Gazete.

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Зокрема, Туреччина підвищила тарифи на ввезення в країну автомобілів (на 120%), алкогольні напої (140%) і листовий тютюн (мита на нього збільшилися на 60%).

Також нові мита стосуються ввезення в Туреччину косметики, рису і вугілля з США.

Інформацію про те, що відповідний указ був підписаний підтвердив віце-президент Туреччини Фуат Октай у своєму Twitter.

ABD yönetiminin ekonomimize bilinçli saldırılarına karşı,

mütekabiliyet ilkesi çerçevesinde, bazı ürünlerin ithalatında vergi oranları artırılmıştır. — Fuat Oktay (@fuatoktay06) August 15, 2018

Зокрема, він уточнив, що подібні заходи були введені в зв'язку з нападками американських властей на турецьку економіку".