Туреччина підняла мито для товарів зі США
Президент Туреччини Реджеп Ердоган підписав наказ про збільшення ввізного мита на американські легкові автомобілі, алкоголь і тютюн.
Про це повідомляє офіційне урядове видання Туреччини T.C. Resmi Gazete.
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Зокрема, Туреччина підвищила тарифи на ввезення в країну автомобілів (на 120%), алкогольні напої (140%) і листовий тютюн (мита на нього збільшилися на 60%).
Також нові мита стосуються ввезення в Туреччину косметики, рису і вугілля з США.
Інформацію про те, що відповідний указ був підписаний підтвердив віце-президент Туреччини Фуат Октай у своєму Twitter.
Зокрема, він уточнив, що подібні заходи були введені в зв'язку з нападками американських властей на турецьку економіку".
Джерело: 24 Канал
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