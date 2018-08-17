Трамп пообещал убедить Турцию вернуть американского пастора домой

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп пообещал, что его администрация продолжит оказывать давление на Турцию, чтобы добиться освобождения американского пастора Эндрю Брансона.

Об этом сообщило агентство "ТАСС".

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Они (правительство Турции – 24 Канал) давно должны были вернуть пастора Брансона, и Турция, по моему мнению, действовала очень, очень плохо,

– заявил Трамп.

Он также добавил, что его администрация не собирается смотреть на то, что делает Турция, сложа руки.

Суд турецкого города Измир в пятницу снова отказался освободить из-под домашнего ареста обвиняемого в сотрудничестве с террористами американского пастора Эндрю Брансона.

Это была уже третья попытка адвоката Брансона Исмаила Джема Халавурта опротестовать вердикт суда о мере пресечения пастору.