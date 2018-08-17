Я вернул Америке величие, – Трамп
Президент США Дональд Трамп заявил, что сделал Америку великой.
Об этом он написал в своем Twitter.
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Таким образом Трамп отреагировал на заявление губернатора штата Нью-Йорк Эндрю Куомо.
Я уже вернул Америке величие. Достаточно посмотреть на рыночные показатели, уровень занятости, положение в армии – везде рекорды. А дальше все будет только лучше,
– отметил Трамп.
Отметим, ранее Куомо, который представляет Демократическую партию, заявил, что не надо возвращать США величие, потому что в прошлом Штаты ни были великими.
Источник: 24 Канал
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