Я вернул Америке величие, – Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что сделал Америку великой.

Об этом он написал в своем Twitter.

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Таким образом Трамп отреагировал на заявление губернатора штата Нью-Йорк Эндрю Куомо.

Я уже вернул Америке величие. Достаточно посмотреть на рыночные показатели, уровень занятости, положение в армии – везде рекорды. А дальше все будет только лучше,

– отметил Трамп.

Отметим, ранее Куомо, который представляет Демократическую партию, заявил, что не надо возвращать США величие, потому что в прошлом Штаты ни были великими.