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ОТМЕНА СООБЩЕНИЯ С РОССИЕЙ УКРАИНЕ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ОБВАЛ МОСТА В ГЕНУЕ

Я вернул Америке величие, – Трамп

28 Читати новину українською
Дональд Трамп сообщил, что вернул Америке величие
Дональд Трамп сообщил, что вернул Америке величие / riafan.ru

Президент США Дональд Трамп заявил, что сделал Америку великой.

Об этом он написал в своем Twitter.

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Таким образом Трамп отреагировал на заявление губернатора штата Нью-Йорк Эндрю Куомо.

Я уже вернул Америке величие. Достаточно посмотреть на рыночные показатели, уровень занятости, положение в армии – везде рекорды. А дальше все будет только лучше,
– отметил Трамп.

Отметим, ранее Куомо, который представляет Демократическую партию, заявил, что не надо возвращать США величие, потому что в прошлом Штаты ни были великими.

Теги: Новости политики Новости США Дональд Трамп
Источник: 24 Канал
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