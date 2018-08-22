Все очень серьезно: по Трампу нанесли двойной удар

21 августа стало "чёрным" днем для главы Белого дома Дональда Трампа. Так, бывшего менеджера его предвыборной кампании Пола Манафорта признали виновным по восьми из 18 пунктов обвинения, связанных с налоговым законодательством США, а экс-адвокат президета Штатов Майкл Коэн под присягой заявил, что пошел на преступление по поручению действующего американского лидера.

Дональд Трамп систематически и настойчиво открещивался как от расследования относительно потенциального вмешательства России в президентские выборы в США, так и от дел, возбужденных против его бывших помощников. Но теперь становится очевидно, что все попытки главы Белого дома "отбелить" себя от грязи, которая полилась на его предвыборную кампанию и соратников, – напрасны. Почему так произошло – анализировали американские СМИ.

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И что теперь – импичмент?

Как отмечает The New York Times, серьезное обвинение Коэна против Трампа напомнило о 37-ом президенте США Ричарде Никсоне, которого назвали "соучастником, который не находился под следствием" в ходе расследования Уотергейтского скандала (политический скандал в Америке, который вспыхнул в 1972-1974 годах и закончился единственной в истории США отставкой президента – "24"), напоминает издание.

Это (признание Коэна – "24") создало перспективу того, что президентство Трампа может подвергнуться риску импичмента в Конгрессе, даже если масштабное расследование в отношении России так и не завершится выводом о том, что заговор против США или препятствование американскому правосудию таки были,

– акцентируется в статье.

Стоит добавить, что кроме Коэна уже пять помощников президента США или признали себя виновными или были осуждены с тех пор, как Трамп вступил в должность. Среди них уже упоминавшийся выше Пол Манафорт, экс-советник главы Белого дома по вопросам нацбезопасности Майкл Флинн, давний деловой партнер Манафорта Год Гейтс и Джордж Пападопулос, консультант предвыборной кампании Трампа по вопросам внешней политики.

Подробнее о тех, кем заинтересовался специальный прокурор Роберт Мюллер учитывая расследование возможных связей штаба Трампа с Россией, читайте в публикации: "Российское досье" Трампа: имена и взаимодействие причастных

"Я думаю, что вопрос импичмента теперь однозначно определит выборы в Конгресс (которые состоятся в ноябре этого года – "24"). Теперь демократы неизбежно поднимут этот вопрос на законных основаниях", – прокомментировал для издания Роб Штуцман, советник Республиканской партии.

Об угрозе импичмента Трампу пишет в редакционной статье и The Wall Street Journal, описывая суть дел против двух бывших работников главы Белого дома.

Знали Манафорт и Коэн что-то про Трампа и Россию?

Политтехнолог и лоббист Пол Манафорт точно осведомлен о РФ и методах ее влияния в Украине, ведь исправно продвигал интересы пророссийских политиков в стране и получал за это баснословные суммы, не платя налоги в США. Это уже доказано следствием. Суд присяжных Вирджинии признал Манафорта виновным по восьми пунктам обвинения в мошенничестве.

Мюллер выдвинул против Манафорта 18 обвинений, без сомнения, думая, что некоторые из них точно "выстрелят", а обвинительный приговор может заставить его сотрудничать против Трампа. Манафорту теперь грозит до 80 лет заключения, поэтому у него точно есть стимул к сотрудничеству. Но вопрос в том, как много известно Манафорту о любых связях президента США с Россией, ведь ничто из того, что становилось известным для общественности за два года расследований ФБР и Конгресса, не подтвердило факта сговора между РФ и Трампом в 2016 году ,

– подчеркну WSJ.

Однако большую угрозу для главы Белого дома может нести признания своей вины Майклом Коэном, который заплатил 130 тысяч долларов порноактрисе Сторми Дэниелс (ее настоящее имя Стефани Клиффорд) за молчание об интрижке с Трампом в 2006 году, акцентируют внимание авторы публикации. Деньгами пытались заставить "замолчать" и бывшую модель Playboy Карен Макдугал. Коэн сначала отрицал эти выплаты, а Трамп публично опровергал, что знал о них, но теперь экс-юрист американского лидера заявляет, что знали они оба. Газета уточняет: Коэн сообщил суду, что платил по просьбе кандидата, то есть Трампа. И пока президент США уязвим в вопросе о том, нарушили ли выплаты Клиффорд закон о финансировании избирательных кампаний.



Коэн заплатил "горячей штучке" Сторми Дэниелс 130 тыс. долл. за молчание про ее интимные отношения с Трампом

"В заявлении Коэна о признании вины не указывается, что он должен сотрудничать с Мюллером, хотя, конечно, он может это сделать, чтобы произвести впечатление на судью. Но, как и в случае с Манафортом, неясно, что ему известно про Трампа и Россию", – продолжают журналисты.

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Издание выражает сомнения в том, что Мюллер выдвинет обвинения Трампу как действующему президенту, и приходит к выводу, что главная угроза для Трампа – политическая.

Конгресс принимает решение о том, что является правонарушением, влекущим за собой импичмент. И если в ноябре демократы снова завладеют Палатой представителей, они дадут определение "тяжким преступлениям и проступкам". Приговоры Коэну и Манафорту поднимают ставки для Трампа и его президентства, но для пересмотра результатов президентских выборов избиратели могут потребовать больше доказательств, чем выплаты порнозвезде,

– заключает WSJ.

Несколько важных ремарок относительно Манафорта

Как отмечает в аналитическом материале для CNN журналист Крис Чилизза, не стоит забывать, что 10 из 18 обвинений против него были отклонены, а те пункты обвинения, по которым его признали виновным, касались того времени, когда Манафорт еще не работал с Трампом. Однако:

1) даже если по тем 10-ти пунктам не будет повторных судебных разбирательств, Манафорту все равно придется провести несколько лет в тюрьме;

2) он возглавлял предвыборный штаб Трампа в период, который стал ключевым для его прихода в Белый дом.

Между тем, в середине сентября начинается второй процесс над Манафортом, который полностью будет посвящен России и его разносторонним контактам с режимом Путина.

Осенью Манафорт, вероятно, может рассказать немало интересного о связи Трампа с российскими олигархами

Несколько важных ремарок относительно Коэна

Бывшего адвоката Трампа Майкла Коэна, помимо прочего, обвинили в уклонении от уплаты налогов и незаконных партийных пожертвованиях. Сейчас ему грозит 65 лет заключения.

Если признание юриста о выплатах порнозвезде "примут за чистую монету" (что суд Южного округа Нью-Йорка, несомненно, намерен сделать), это означает, что Трамп, возможно, не только хотел обойти законы о финансировании предвыборных кампаний при содействии Коэна в надежде сохранить подробности своей личной жизни в тайне, но и соврал о своем намерении. А это уже очень серьезно,

– отмечает Чилизза.

Свидетельства Майкла Коэна могут обернуться настоящей катастрофой для Трампа

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Станем ли мы свидетелями конца президентства Трампа? Все зависит от "верности" его экс-соратников, настойчивости спецпрокурора Роберта Мюллера и решимости конгрессменов из Демократической партии в случае их победы на выборах осенью. И самое главное – от поведения самого главы Белого дома.

С чего началось "российское расследование"?

Основанием для него стала кибератака на Национальный комитет Демократической партии США, в результате которой в открытый доступ попали тысячи писем работников штаба Хиллари Клинтон. Разведка США выяснила, что взлом осуществили две группировки российских хакеров - Cozy Bear и Fancy Bear. Поводом для расширения "российского расследования" стало досье на действующего президента Америки, собранные бывшим офицером британской разведки Кристофером Стилом в течение 2015-2016 годов, и разоблачения многочисленных контактов членов предвыборного штаба Дональда Трампа с российскими чиновниками. Расследование ведется Министерством юстиции США и спецпрокуроры Робертом Мюллером с целью выяснить, не способствовала Россия избранию Трампа.