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Как показания экс-членов команды Трампа повлияют на имидж американского президента

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Двум бывшим членам команды Дональда Трампа светят тюремные сроки. Один из них – бывший адвокат американского президента – начал сотрудничать с ФБР. Другого же, Пола Манафорта, уже признали виновным в махинациях.

21 августа несомненно войдет в историю США по двум важным причинам. Во-первых, экс-руководителю предвыборного штаба Дональда Трампа Полу Манафорту вынесли первый приговор. А вторая причина головной боли главы Белого дома – его бывший адвокат Майкл Коэн признался, который пошел против закона, потому что на этом настаивал сам Трамп.

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Совершенное по приказу Трампа Коэн признал под присягой. Речь идет о налоговом мошенничестве и нарушении закона о финансировании президентских кампаний. По словам Коэна, он предотвратил сомнительную публикацию, которая могла бы навредить имиджу тогда еще кандидату в президенты. А еще – он заявил, что якобы заплатил по 130 и 150 тысяч долларов двум женщинам, чтобы те держали рот на замке и не рассказывали о своих сексуальных связях с Трампом. Вероятно, речь идет о порноактрисе Сторми Дэниелс и модели Playboy Карен Макдугал.


Порнозвезда Сторми Дэниелс

В целом же, Коэн признал вину по 8-ми пунктам обвинения. Ранее он заключил сделку со следствием. А после заседания суд отпустил подозреваемого под залог в полмиллиона долларов. Окончательное решение суд примет аж в декабре. Коэну светит от четырех до пяти лет за решеткой.

Сегодня, как вы услышали, Майкл Коэн признал себя виновным в восьми обвинениях, связанных с уголовными преступлениями. Пять из них касаются уклонения от уплаты налогов в течение 2012-2016 годов, когда он не сообщил примерно о более чем 4 миллионах долларов США,
– отметил представитель прокуратуры Нью-Йорка Роберт Хозами.

А вот второе событие касается одиозного экс-руководителя штаба Трампа Пола Манафорта.

Присяжные признали его виновным по 8 пунктам обвинения из имеющихся 18-ти. И он может загреметь за решетку на 80 лет. То есть пожизненно. Но это если судья поддержит решение присяжных. Они вместе признали Манафорта виновным в налоговом мошенничестве. Впрочем, сейчас общего мнения присяжные пока не имеют, поэтому вернутся к рассмотрению дела позже. В частности, в сентябре начнутся слушания относительно незаконного вмешательства России в американские выборы. Мол, Манафорт всячески этому способствовал еще будучи в команде Трампа.

Свежим приговором Манафорт разочарован.

Господин Манафорт разочарован тем, что он не получил оправданий. Однако он хотел бы поблагодарить судью Эллиса за то, что он предоставил ему справедливое судебное разбирательство, поблагодарить присяжных за их очень длинную и тяжелую работу,
– сказал адвокат Пола Манафорта Кевин Даунинг.

Реакция американского президента на решение присяжных была незамедлительной. Он в своем трамповском стиле окрестил решение "позором". И еще раз напомнил, что никакого отношения к так называемому русскому заговору не имеет. А Манафорта назвал "хорошим человеком". А вот информацию об адвокате Трамп никак не прокомментировал.

По словам международных обозревателей, это очень серьезные обвинения, и так просто мимо Трампа они не пройдут. Ведь в истории Соединенных Штатов не было еще ни одного президента, который бы совершал преступление, находясь в должности. Поэтому Дональду Трампу нужно хорошенько поработать, чтобы удержаться в кресле, сохранив имидж, потому что и самим американцам уже надоели постоянные скандалы вокруг их президента.

Теги: Новости политики Новости США Пол Манафорт Дональд Трамп
Источник: 24 канал
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