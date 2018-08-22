Як свідчення екс-членів команди Трампа вплинуть на імідж американського президента

Двом колишнім членам команди Дональда Трампа світять тюремні строки. Один з них – колишній адвокат американського президента – почав співпрацювати з ФБР. Другого ж, Пола Манафорта, вже визнали винним у махінаціях.

21 серпня без сумніву увійде в історію США з двох важливих причин. По-перше, екс-керівнику передвиборчого штабу Дональда Трампа Полу Манафорту винесли перший вирок. А друга причина головного болю очільника Білого дому – його колишній адвокат Майкл Коен зізнався, що пішов проти закону, бо на цьому наполягав сам Трамп.

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Скоєне за наказом Трампа Коен визнав під присягою. Йдеться про податкове шахрайство і порушення закону про фінансування президентських кампаній. За словами Коена, він запобіг сумнівній публікації, яка могла б нашкодити іміджу тоді ще кандидату в президенти. А ще – він заявив, що нібито заплатив по 130 і 150 тисяч доларів двом жінкам, аби ті тримали рота на замку і не розповідали про свої сексуальні зв'язки з Трампом. Ймовірно, йдеться про порноакторку Стормі Деніелс і модель Playboy Карен Макдугал.



Порнозірка Стормі Деніелс

Загалом же, Коен визнав провину у 8-ми пунктах звинувачення. Раніше він уклав угоду зі слідством. А після засідання суд відпустив підозрюваного під заставу в півмільйона доларів. Остаточне рішення суд ухвалить аж в грудні. Коену світить від чотирьох до п'яти років за ґратами.

Сьогодні, як ви почули, Майкл Коен визнав себе винним у восьми звинуваченнях, пов'язаних із кримінальними злочинами. П'ять із них стосуються ухиляння від сплати податків упродовж 2012-2016 років, коли він не повідомив приблизно про більш ніж 4 мільйони доларів США,

– зазначив представник прокуратури Нью-Йорка Роберт Хозамі.

А от друга подія стосується одіозного екс-керівника штабу Трампа Пола Манафорта.

Присяжні визнали його винним у 8 пунктах обвинувачення з наявних 18-ти. І він може загриміти за ґрати на 80 років. Тобто пожиттєво. Але це якщо суддя підтримає рішення присяжних. Вони ж вдванадцятьох визнанили Манафорта винним у податковому шахрайстві. Втім, нині спільної думки присяжні поки не мають, тому повернуться до розгляду справи згодом. Зокрема, у вересні розпочнуться слухання щодо незаконного втручання Росії в американські вибори. Мовляв, Манафорт усіляко цьому сприяв ще перебуваючи на посаді в команді Трампа.

Свіжим вироком Манафорт розчарований.

Пан Манафорт розчарований тим, що він не отримав виправдань. Однак він хотів би подякувати судді Еллісу за те, що він надав йому справедливий судовий розгляд, подякувати присяжним за їхню дуже довгу і важку роботу,

– сказав адвокат Пола Манафорта Кевін Даунінг.

Реакція американського президента на рішення присяжних не забарилася. Він у своєму трампівському стилі охрестив рішення "ганьбою". І ще раз нагадав, що жодного стосунку до так званої російської змови не має. А Манафорта назвав "хорошою людиною". А от інформацію про адвоката Трамп ніяк не прокоментував.

За словами міжнародних оглядачів, це дуже серйозні обвинувачення, і так просто повз Трампа вони не пройдуть. Адже в історії Сполучених Штатів не було ще жодного президента, який би вчиняв злочин, перебуваючи на посаді. Тож Дональду Трампу треба добряче попрацювати, аби втриматись у кріслі, зберігши імідж, бо і самим американцям вже набридли постійні скандали навколо їхнього президента.