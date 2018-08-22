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Екс-адвокат Трампа скоїв злочин за його дорученням: зізнання під присягою

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Майкл Коен зізнався, що скоїв злочин за дорученням Дональда Трампа
Майкл Коен зізнався, що скоїв злочин за дорученням Дональда Трампа / Rtvi.com/

Колишній адвокат президента США Дональда Трампа – Майкл Коен – визнав себе винним за 8 пунктами звинувачення та під присягою заявив, що пішов на злочин за дорученням чинного американського лідера.

Про це повідомляє AFP.

24 канал повідомляв, що раніше Майкл Коен уклав угоду зі слідством.

Згідно з повідомленням, екс-адвокат Трампа визнав свою вину у податковому шахрайстві, фінансових махінаціях та порушенні закону про фінансування президентських кампаній.

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Коен заявив, що "в координації і за вказівкою кандидата на федеральний пост" запобіг публікації інформації, яка могла завдати шкоди кандидату і його передвиборчій кампанії.

Коен заявив на судовому засіданні, що заплатив 130 і 150 тисяч доларів двом жінкам з основною метою – вплинути на вибори,
– сказав федеральний суддя.

Екс-адвокат президента США не назвав імена цих жінок та прізвище Трампа, але суми виплат відповідають платіжкам за мовчання щодо сексуального зв'язку з американським лідером порноакторці Стормі Деніелс і моделі Playboy Карен Макдугал безпосередньо перед виборами.

"Якщо ці платежі були злочином для Майкла Коена, то чому вони не були злочином для Дональда Трампа?", – написав у Twitter адвокат Коена Ленні Девіс.

Це перший випадок за останні 50 років, коли чинного президента безпосередньо звинуватили у злочині, пов'язаному з фінансуванням його передвиборної кампанії,
– заявив в ефірі CNN, колишній головний юрисконсульт Федеральної виборчої комісії Лоуренс Ноубл.

За інформацією New York Times, одне з обвинувачень на адресу Коена стосується фінансових махінацій на суму в розмірі 20 мільйонів доларів. Згідно з повідомленням, екс-адвокат Трампа міг приховати справжні дані про своє майно заради отримання позик на цю суму для розвитку бізнесу у сфері таксі, з яким пов'язана його сім'я.

Теги: Новини США Новини політики Дональд Трамп Кримінальні новини Шахрайство Вибори у США
Джерело: 24 Канал
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