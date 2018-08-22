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Экс-адвокат Трампа совершил преступление по его поручению: признание под присягой

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Майкл Коэн признался, что совершил преступление по поручению Дональда Трампа
Майкл Коэн признался, что совершил преступление по поручению Дональда Трампа / Rtvi.com/

Бывший адвокат президента США Дональда Трампа – Майкл Коэн признал себя виновным по 8 пунктам обвинения и под присягой заявил, что пошел на преступление по поручению действующего американского лидера.

Об этом сообщает AFP.

24 канал сообщал, что ранее Майкл Коэн заключил сделку со следствием.

Согласно сообщению, экс-адвокат Трампа признал свою вину в налоговом мошенничестве, финансовых махинациях и нарушении закона о финансировании президентских кампаний.

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Коэн заявил, что "в координации и по указанию кандидата на федеральный пост" предотвратил публикации информации, которая могла нанести вред кандидату и его предвыборной кампании.

Коэн заявил на судебном заседании, что заплатил 130 и 150 тысяч долларов двум женщинам, с основной целью – повлиять на выборы,
– сказал федеральный судья.

Экс-адвокат президента США не назвал имена этих женщин и фамилию Трампа, но суммы выплат соответствуют платежкам за молчание о сексуальной связи с американским лидером порноактрисе Сторми Дэниэлс и модели Playboy Карен Макдугал непосредственно перед выборами.

"Если эти платежи были преступлением для Майкла Коэна, то почему они не были преступлением для Дональда Трампа?", – написал в Twitter адвокат Коэна Ленни Дэвис.

Это первый случай за последние 50 лет, когда действующего президента напрямую обвинили в преступлении, связанном с финансированием его предвыборной кампании,
– заявил в эфире CNN, бывший главный юрисконсульт Федеральной избирательной комиссии Ноубл Лоуренс.

По информации New York Times, одно из обвинений в адрес Коэна касается финансовых махинаций на сумму в размере 20 миллионов долларов. Согласно сообщению, экс-адвокат Трампа мог скрыть истинные данные о своем имуществе ради получения займов на эту сумму для развития бизнеса в сфере такси, с которым связана его семья.

Теги: Новости политики Новости США Выборы в США Мошенничество Криминальные новости Дональд Трамп
Источник: 24 Канал
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