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ДТП НА ДНЕПРОВСКОЙ НАБЕРЕЖНОЙ УКРАИНЕ – 27 СТРЕЛЬБА ВОЗЛЕ МЭРИИ ХАРЬКОВА ОЛЕГ СЕНЦОВ

Путину удалось выйти из международной изоляции, – эксперт

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Путин частично вышел из международной изоляции
Путин частично вышел из международной изоляции / Фото из открытых источников

Встреча Ангелы Меркель и Владимира Путина, а также ряд предыдущих встреч свидетельствуют о частичном выходе главы Кремля из международной изоляции. Путин хочет разрушить трансатлантический союз США и Европы.

Такое мнение 24 канала высказал дипломат, эксперт "Майдана Иностранных Дел" Александр Хара.

Более подробно о переговорах Меркель и Путина в материале: Меркель и Путин: ожидания и сюрпризы переговоров

"Путину частично удалось прорвать блокаду западных стран. К нему с визитами раньше приезжала Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон, была встреча с Трампом, он поехал на свадьбу в Австрию, а оттуда в Берлин. С ним встречаются, жмут руку, считают тем, без кого нельзя решить определенные вопросы – Сирия, Украина. Меркель, как и Запад в целом, избрали такой подход: не признаем режим Башара Асада в Сирии, аннексию Крыма, войну в Украине и будем наказывать за это Россию. Тем не менее, есть вопросы, по которым стоит работать с Россией", – подчеркнул Александр Хара.

По убеждению специалиста, Путин точно говорил с Меркель о сентябрьский саммит в Турции с руководителями Франции, Германии и России для обсуждения конфликта в Сирии. Президенту РФ, отмечает Хара, нужна поддержка его идей. Военными средствами Путин дошел до определенной точки в Сирии, а дальше продвигаться не может. Россияне могут зачищать сирийскую оппозицию, но Путину нужна международная легитимация для этого.

Впрочем, по его мнению, у России нет денег, и Кремль не собирается инвестировать в Сирию. Путину нужны богатые западные буратины, которые бы вложили деньги в Сирию, фактически поддерживая режим Асада, чтобы прекратить гражданский конфликт и вернуть туда беженцев из Европы.

Путин, учитывая риторическое и экономическое противостояние между Вашингтоном, Берлином и другими европейскими странами, использует это для усиления и разрушение трансатлантического единства. США хотят помешать России усилить влияние на Германию – ключевого союзника Вашингтона. Потому что ось Берлин-Москва – кардинально новая ситуация на европейском континенте, где влияние России будет еще больше",
– отмечает Хара.

По его словам, большая часть разговора Путина и Меркель, очевидно, была о том, как защитить проект "Северный поток-2". Европейцы уже вложили около двух миллиардов евро и еще столько же собираются инвестировать.

"Если опасность введения санкций США за "Северный поток-2" будет реальной, то не только крупные европейские энергетические гиганты, но и финансово-банковская сфера не захотят участвовать в проекте. Путин использует это против американцев. Американский сжиженный газ – дороже, но его поставки усиливают диверсификацию энергоресурсов и делают невозможным монополизацию Россией газового рынка. Сейчас в Европу поставляют более 40% российского газа, а после запуска "Северного потока-2" будет около 60%. И сложно говорить об энергетической безопасности", – отмечает дипломат.

Сейчас, считает Александр Хара, главное – примет ли Вашингтон закон относительно санкций по "Северному потоку-2". Хотя, напоминает эксперт, есть уже предыдущий закон, принятый и подписанный Трампом в 2017 году о противодействии противникам США. Там есть пункты, которые дают полномочия Трампу осуществлять определенные шаги в нефтегазовой отрасли в отношении России и других европейских компаний из-за "Северного потока-2".

Напомним, президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель 18 августа провели переговоры в Берлине. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что Путин и Меркель обменялись мнениями по ситуации в Украине. Он добавил, что стороны также говорили "о перспективах продолжения газового транзита через территорию Украины". По словам пресс-секретаря Путина, лидеры России и Германии "не считают правильными попытки политизировать проект "Северный поток - 2". Кроме того, поднималась тема возможных санкций против компаний, участвующих в реализации "Северного потока-2".

Что такое "Северный поток-2"?
Это проект магистрального газопровода из России в Германию, который хотят проложить через Балтийское море в обход Украины. Строительство этого газопровода резко осудили США, а в Еврокомиссии заявили, что он нарушает принципы прозрачности, недискриминации и равного доступа.

Теги: Новости Украины Новости политики Дональд Трамп Владимир Путин Ангела Меркель Северный поток-2
Источник: 24 канал
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