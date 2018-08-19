У Путина рассказали, какими были переговоры с Меркель

Переговоры президента РФ Владимира Путина и канцлера ФРГ Ангелы Меркель были "полезными и основательными", об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Об этом сообщает ТАСС.

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"Переговоры были длительными... это была очень обстоятельная и подробная беседа", – подчеркнул пресс-секретарь Путина.

По словам Пескова, политики обменялись мнениями относительно ситуации в Украине и выразили соболезнования из-за того, что существует тотальное пробуксовка процесса по имплементации минских договоренностей.

Высказывалась обеспокоенность в связи с неясными перспективами продления срока действия закона об особом статусе Донбасса, что является достаточно важным элементом минских договоренностей,

– отметил Песков.

Также он добавил, что Путин и Меркель также говорили о перспективах продолжения газового транзита через территорию Украины". По словам пресс-секратаря, лидеры РФ и ФРГ "не считают правильным попытки политизировать проект "Северный поток - 2". Кроме этого, он отметил, что поднималась тема возможных санкций против компаний, участвующих в реализации "Северного потока-2".

Был подчеркнут исключительно коммерческий характер и конкурентное преимущество этого проекта. И Путин, и Меркель сошлись в том, что абсолютно неправильно каким-то образом политизировать этот проект,

– сказал пресс-секретарь президента РФ.

"Есть понимание, что этот проект абсолютно коммерческий... Поэтому необходимо принять меры, чтобы защитить его от возможных неконкурентных и незаконных нападок со стороны третьих государств, чтобы в конечном итоге выйти на завершение этого проекта, который... отвечает интересам всех", – подтвердил Песков.

Также он пояснил, что по поводу совместного реагирования на санкции США во время переговоров "не было цели достичь каких-то договоренностей, – тем более трудно сказать, какие это могут быть договоренности".

Относительно того, какими способами можно защитить проект от санкций США, Песков дал такой ответ: "Разными".

Стороны обменялись пониманием того, что проект должен быть завершен,

– подчеркнул спикер Путина.

Напомним, перед встречей канцлер Германии Ангела Меркель заявила о желании обсудить с президентом России Владимиром Путиным размещение миссии ООН на Донбассе и констатировала отсутствие там стабильного перемирия.