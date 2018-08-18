"Долго беседовали наедине": встреча Меркель с Путиным закончилась

Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель провели переговоры в Берлине, встреча длилась три часа и прошла в закрытом режиме.

"Интерфакс" со ссылкой на местные телеканалы отмечает, что Путин и Меркель долгое время беседовали наедине.

Читайте также: Украина должна транспортировать газ в ЕС, – Меркель о "Северном потоке-2"

Телеканал "Дождь" сообщает, что с российской стороны на встрече присутствовали помощник Путина Юрий Ушаков и его пресс-секретарь Дмитрий Песков. На кадрах из резиденции было видно, что лидеры стран находятся в беседке в парке резиденции и общаются без переводчиков.

Напомним, перед встречей канцлер Германии Ангела Меркель заявила о желании обсудить с президентом России Владимиром Путиным размещение миссии ООН на Донбассе и констатировала отсутствие там стабильного перемирия.