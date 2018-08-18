"Довго розмовляли наодинці": зустріч Меркель з Путіним завершилася

Президент Росії Володимир Путін і канцлер Німеччини Ангела Меркель провели переговори у Берліні, зустріч тривала три години і пройшла у закритому режимі.

"Інтерфакс" з посиланням на місцеві телеканали зазначає, що Путін і Меркель тривалий час розмовляли наодинці.

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Телеканал "Дождь" повідомляє, що з російського боку на зустрічі були присутні помічник Путіна Юрій Ушаков та його прес-секретар Дмитро Пєсков. На кадрах з резиденції було видно, що лідери країн перебувають в альтанці у парку резиденції та спілкуються без перекладачів.

Нагадаємо, перед зустріччю канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила про бажання обговорити з президентом Росії Володимиром Путіним розміщення місії ООН на Донбасі і констатувала відсутність там стабільного перемир'я.