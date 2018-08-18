Україна має транспортувати газ у ЄС, – Меркель про "Північний потік-2"

Україна має залишитися учасником процесу транзиту газу до країн Європи, не зважаючи на будівництво "Північного потоку-2".

Про це заявила канцлерка Німеччини Ангела Меркель перед зустріччю із президентом РФ Володимиром Путіним, передає "Інтерфакс-Україна".

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"Україна повинна зберегти свою роль країни, яка здійснює транзит російського газу до Європи, незважаючи на реалізацію проекту "Північний потік - 2", – зазначила вона.

Також канцлер Німеччини назвала зустріч із Путіним "чудовою можливістю продовжити діалог" з РФ.

Зі свого боку Путін сказав, що "Північний потік-2" – "виключно економічний проект і не закриває можливості транзитних поставок через територію України. Головне, щоб цей транзит був економічним у всіх сенсах цього слова".

Нагадаємо, 13 серпня офіційний представник кабінету міністрів Німеччини Штеффен Зайберт повідомив журналістам, що Меркель 18 серпня прийме Путіна в урядовій резиденції Мезеберг.