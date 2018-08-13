Путін приїде на переговори до Меркель: відома дата

На суботу, 18 серпня, заплановано візит до Німеччини президента РФ Володимира Путіна, під час якого він зустрінеться з канцлером Ангелою Меркель.

Про це повідомили у прес-службі німецького уряду.

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"Переговори будуть зосереджені на поточних питаннях зовнішньої політики", – зазначили в уряді.

Зазначається переговори між двома лідерами пройдуть у резиденції Мезеберг, яку використовують для прийому іноземних гостей. Інших подробиць зустрічі в уряді не повідомляють.

Нагадаємо, 24 липня канцлер ФРН Ангела Меркель і глава МЗС Німеччини Хайко Маас зустрілися у Берліні з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровом та начальником Генштабу ЗС РФ Валерієм Герасимовим попри те, що на російського воєначальника накладені санкції ЄС. А 25 липня Лавров і Герасимов зустрілися з президентом Франції Еммануелем Макроном. За повідомленнями ЗМІ, вони також обговорили сирійське питання, а також конфлікт в Україні.