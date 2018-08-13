Путин приедет на переговоры с Меркель: известна дата

На субботу, 18 августа, запланирован визит в Германию президента РФ Владимира Путина, во время которого он встретится с канцлером Ангелой Меркель.

Об этом сообщили в пресс-службе немецкого правительства.

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"Переговоры будут сосредоточены на текущих вопросах внешней политики", – отметили в правительстве.

Отмечается переговоры между двумя лидерами пройдут в резиденции Мезеберг, которую используют для приема иностранных гостей. Других подробностей встречи в правительстве не сообщают.

Напомним, 24 июля канцлер ФРГ Ангела Меркель и глава МИД Германии Хайко Маас встретились в Берлине с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и начальником Генштаба ВС РФ Валерием Герасимовым несмотря на то, что на российского военачальника наложены санкции ЕС. А 25 июля Лавров и Герасимов встретились с президентом Франции Эммануэлем Макроном. По сообщениям СМИ, они также обсудили сирийский вопрос, а также конфликт в Украине.