Зустріч Меркель з Путіним: про що говоритимуть політики

Канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила про бажання обговорити з президентом Росії Володимиром Путіним розміщення місії ООН на Донбасі і констатувала відсутність там стабільного перемир'я.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

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Ми повинні працювати над тим, щоб знайти рішення. Це стосується, по-перше, питання України. Над цим уже досить довго працюємо. Основа є і залишається – це Мінські домовленості. Хоча потрібно констатувати, що у нас поки немає стабільного перемир'я,

– заявила Канцлерка.

Вона також висловила сподівання, що до 1 вересня буде організоване нове перемир'я.

"Я сподіваюся, що зараз, до початку нового навчального року, буде можливим нове перемир'я. І сьогодні поговоримо і про заснування місії ООН, яка змогла б грати свою роль у мирному процесі. Німеччина готова нести відповідальність за це", – підкреслила вона.

Нагадаємо, 13 серпня офіційний представник кабінету міністрів Німеччини Штеффен Зайберт повідомив журналістам, що Меркель 18 серпня прийме Путіна в урядовій резиденції Мезеберг.