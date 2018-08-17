Меркель зізналася, чого очікує від зустрічі з Путіним

Канцлер ФРН Ангела Меркель повідомила, що не очікує конкретних результатів від зустрічі з резидентом Росії Володимиром Путіним, яка відбудеться 18 серпня.

Про це пише The morung express.

Читайте також: Порошенко провів телефонну розмову з Меркель: подробиці

"Це робоча зустріч, від якої не очікується конкретних результатів, але кількість проблем, які турбують нас від України і Сирії до питання економічного співробітництва – настільки велика, що цілком виправдано перебувати у постійному діалозі", – пояснила Меркель.

Під час прес-конференції з чорногорським прем'єр-міністром Душко Марковичем в Берліні, Меркель також заявила, що чотиристороння зустріч Німеччини, Росії, Туреччини і Франції щодо Сирії може мати сенс.

Нагадаємо, 13 серпня офіційний представник кабінету міністрів Німеччини Штеффен Зайберт повідомив журналістам, що Меркель 18 серпня прийме Путіна в урядовій резиденції Мезеберг.