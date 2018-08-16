Порошенко провів телефонну розмову з Меркель: подробиці

Президент України Петро Порошенко провів телефонну розмову з Федеральним канцлером Німеччини Ангелою Меркель.

Про це повідомляє прес-служба президента України.

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"Співрозмовники скоординували позиції напередодні зустрічі канцлера ФРН та президента РФ. Петро Порошенко та Ангела Меркель обговорили ситуацію на Донбасі та подальші зусилля, в тому числі миротворчі, для забезпечення прогресу у мирному врегулюванні", – йдеться в повідомлені.

Зазначається, що особливу увагу Порошенко приділив питанню звільнення українських заручників і політичних в'язнів, незаконно утримуються на тимчасово окупованих територіях і в Росії, зокрема необхідність негайного звільнення українського режисера Олега Сенцова.

Співрозмовники також обговорили виклики безпеки, пов'язані з будівництвом "Північного потоку-2". Вони також узгодили графік подальших контактів у рамках розвитку двостороннього діалогу.