Порошенко провел телефонный разговор с Меркель: подробности

Президент Украины Петр Порошенко провел телефонный разговор с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель.

Об этом сообщает пресс-служба президента Украины.

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"Собеседники скоординировали позиции накануне встречи канцлера ФРГ и президента РФ. Петр Порошенко и Ангела Меркель обсудили ситуацию на Донбассе и дальнейшие усилия, в том числе миротворческие, для обеспечения прогресса в мирном урегулировании", – говорится в сообщении.

Отмечается, что особое внимание Порошенко уделил вопросу освобождения украинских заложников и политических заключенных, незаконно содержащихся на временно оккупированных территориях и в России, в частности необходимость немедленного освобождения украинского режиссера Олега Сенцова.

Собеседники также обсудили вызовы безопасности, связанные со строительством "Северного потока-2". Они также согласовали график дальнейших контактов в рамках развития двустороннего диалога.