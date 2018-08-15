Путин и Меркель могут объединиться против политики Трампа

Есть совокупность экономических и геополитических вопросов, которые будут обсуждаться Меркель и Путиным на очередной встрече. В первую очередь, выработки совместных решений США относительно протекционизма Трампа в торговле. И строительство газопровода "Северный поток-2".

Такое мнение 24 каналу высказал политический эксперт Андрей Вигиринский.

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По словам эксперта, Россия и Германия в вопросе противодействия американскому протекционизму Трампа – союзники. Политика Трампа по укреплениюя доллара, замечает Вигиринский, приводит к потере позиций валют других стран, в том числе, Германии и России. Поэтому Меркель и Путин могут обсудить возможность введения зеркальных мер в отношении США.

Кроме того, отмечает политолог, для Европы и России есть один общий геополитический вопрос – строительство газопровода "Северный поток-2".

"Северный поток-2" для Берлина и Москвы важен не только с точки зрения энергетики, но и экономики. В нем заинтересованы Германия, Австрия, Франция, Нидерланды. А политика Трампа, который против строительства, может привести к тому, что проект не будет реализован. И потеряет не только Россия. Пострадают европейские компании, которые являются бюджетообразующими для ЕС, из-за угрозы американских санкций. В частности, Royal Dutch Shell (англо-голландская), французские Total и Engie. И, очевидно, Меркель и Путин будут говорить об этом", – отмечает Андрей Вигиринский.

В то же время, по убеждению политолога, встреча Меркель и Путина не свидетельствует о создании глобального стратегического союза Германии и России.

Между Меркель и Путиным сложился ситуативный союз, чтобы решить моментные проблемы. Между Германией и РФ большая разница в вопросе идеологии, ценностей и демократии. ЕС основан на базисах свободной торговли, единого гражданства, отсутствия границ, обеспечения политических прав. В этих вопросах союзником США является ЕС. А Россия якобы строит демократию тоталитарного типа. Европейцы не поймут, если у них изменится стратегический союзник,

– считает Вигиринский.

Напомним, 13 августа официальный представитель кабинета министров Германии Штеффен Зайберт сообщил журналистам, что Меркель 18 августа примет Путина в правительственной резиденции Мезеберг. Пресс-секретарь Путина Песков подтвердил эту информацию.

Что такое "Северный поток-2"? Это проект магистрального газопровода из России в Германию, который хотят проложить через Балтийское море в обход Украины. Строительство этого газопровода резко осудили США, а в Еврокомиссии заявили, что он нарушает принципы прозрачности, недискриминации и равного доступа.