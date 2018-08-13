У Путина подтвердили его планы на визит к Меркель

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил информацию о том, что глава государства Владимир Путин 18 августа посетит Германию для переговоров с канцлером страны Ангелой Меркель.

Об этом сообщает "Интерфакс".



"Подтверждаю", – сказал Песков в ответ на просьбу подтвердить соответствующую информацию, распространенную ранее правительством Германии.

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Напомним, 13 августа официальный представитель кабинета министров Германии Штеффен Зайберт сообщил журналистам, что Меркель 18 августа примет Путина в правительственной резиденции Мезеберг.



Стороны обсудят "актуальные вопросы внешней политики", в том числе вопросы сирийского урегулирования, "ситуацию на востоке Украины и вопросы в сфере энергетики".