У Путина подтвердили его планы на визит к Меркель
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил информацию о том, что глава государства Владимир Путин 18 августа посетит Германию для переговоров с канцлером страны Ангелой Меркель.
Об этом сообщает "Интерфакс".
"Подтверждаю", – сказал Песков в ответ на просьбу подтвердить соответствующую информацию, распространенную ранее правительством Германии.
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Напомним, 13 августа официальный представитель кабинета министров Германии Штеффен Зайберт сообщил журналистам, что Меркель 18 августа примет Путина в правительственной резиденции Мезеберг.
Стороны обсудят "актуальные вопросы внешней политики", в том числе вопросы сирийского урегулирования, "ситуацию на востоке Украины и вопросы в сфере энергетики".