У Путіна підтвердили його плани на візит до Меркель
Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков підтвердив інформацію про те, що глава держави Володимир Путін 18 серпня відвідає Німеччину для переговорів з канцлером країни Ангелою Меркель.
Про це повідомляє "Интерфакс".
"Підтверджую", – сказав Пєсков у відповідь на прохання підтвердити відповідну інформацію, поширену раніше урядом Німеччини.
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Нагадаємо, 13 серпня офіційний представник кабінету міністрів Німеччини Штеффен Зайберт повідомив журналістам, що Меркель 18 серпня прийме Путіна в урядовій резиденції Мезеберг.
Сторони обговорять "актуальні питання зовнішньої політики", в тому числі питання сирійського врегулювання, "ситуацію на сході України і питання у сфері енергетики".
Джерело: 24 Канал
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