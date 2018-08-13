У Путіна підтвердили його плани на візит до Меркель

Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков підтвердив інформацію про те, що глава держави Володимир Путін 18 серпня відвідає Німеччину для переговорів з канцлером країни Ангелою Меркель.

Про це повідомляє "Интерфакс".

"Підтверджую", – сказав Пєсков у відповідь на прохання підтвердити відповідну інформацію, поширену раніше урядом Німеччини.

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Нагадаємо, 13 серпня офіційний представник кабінету міністрів Німеччини Штеффен Зайберт повідомив журналістам, що Меркель 18 серпня прийме Путіна в урядовій резиденції Мезеберг.



Сторони обговорять "актуальні питання зовнішньої політики", в тому числі питання сирійського врегулювання, "ситуацію на сході України і питання у сфері енергетики".