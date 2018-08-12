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Помпео і Фріланд поговорили про Україну

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Помпео і Фріланд обговорили ситуацію в Україні
Помпео і Фріланд обговорили ситуацію в Україні / Колаж 24 канал

Державний секретар США Майк Помпео провів телефонні переговори з міністром закордонних справ Канади Христею Фріланд. Зокрема, під час розмови сторони обговорили ситуацію в Україні.

Про це повідомляється на сайті Держдепартаменту США.

"Держсекретар Майкл Помпео розмовляв сьогодні з міністром закордонних справ Канади Христею Фріланд. Вони обговорили суперечку між Саудівською Аравією та Канадою щодо заклику Канади до звільнення активістів. Секретар також обговорив Іран і Україну", – мовиться в повідомленні.

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Нагадаємо, 8 серпня Майк Помпео також провів розмову з Президентом України Петром Порошенком, під час якої сторони обговорили деокупацію Криму, звільнення політв'язнів, "Північний потік-2" і збереження санкцій проти Росії.

Теги: Новини України Новини політики Новини США Майк Помпео Канада Христя Фріланд
Джерело: 24 Канал
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