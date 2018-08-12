Помпео і Фріланд поговорили про Україну

Державний секретар США Майк Помпео провів телефонні переговори з міністром закордонних справ Канади Христею Фріланд. Зокрема, під час розмови сторони обговорили ситуацію в Україні.

Про це повідомляється на сайті Держдепартаменту США.

"Держсекретар Майкл Помпео розмовляв сьогодні з міністром закордонних справ Канади Христею Фріланд. Вони обговорили суперечку між Саудівською Аравією та Канадою щодо заклику Канади до звільнення активістів. Секретар також обговорив Іран і Україну", – мовиться в повідомленні.

Читайте також: Майк Помпео провів телефонну розмову з Сергієм Лавровим

Нагадаємо, 8 серпня Майк Помпео також провів розмову з Президентом України Петром Порошенком, під час якої сторони обговорили деокупацію Криму, звільнення політв'язнів, "Північний потік-2" і збереження санкцій проти Росії.