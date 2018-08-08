Порошенко розповів, які важливі теми обговорив з Помпео

Президент України Петро Порошенко провів телефонну розмову з державним секретарем США Майком Помпео. Під час неї політики обговорили питання окупованих Донбасу і Криму, просування ініціативи розміщення миротворців ООН на Сході України та звільнення політв'язнів.

Про це повідомив глава держави на своїй сторінці у Facebook.

Раніше у Держдепі США повідомили, що Помпео і Порошенко обговорили питання Криму та просування законодавчих реформ в Україні. Також американський чиновник наголосив, що США ніколи не визнають спроби російської анексії півострова.

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Водночас, український президент подякував держсекретарю за історичну декларацію про невизнання спроби анексії українського Криму російським агресором. Також він додав, що під час розмови наголошувалося на "пріоритетності продовження руху від політики невизнання анексії до політики деокупації Криму",

"Підходи США щодо політики відносно Росії залишаються чіткими і недвозначними – допоки Кремль не змінить свою конфронтаційну політику, ціна агресії для Росії буде і надалі зростати. У ході розмови наголосили, що політика санкцій щодо Росії зберігатиметься, допоки не будуть відновлені суверенітет і територіальна цілісність України, включно з Кримом. Спроби російської сторони нагнітати ситуацію і надалі отримуватимуть адекватну відповідь і збільшуватимуть ціну триваючої агресії", – наголосив Порошенко.

Глава держави додав, що під час розмови вони з Помпео обговорили важливість просування ініціативи розміщення міжнародних миротворців ООН на всій території окупованого Донбасу, включно з поверненням контролю над неконтрольованою ділянкою кордону України з Росією.

Важливу увагу під час телефонної розмови приділили питанню звільнення українських заручників та політичних в’язнів, які утримуються в Росії та на окупованих територіях на Донбасі і в Криму. Маємо посилити тиск на Росію для якнайшвидшого звільнення всіх українських заручників, зокрема Олега Сенцова, який голодує уже 86 день,

– підкреслив Президент.