В Держдепі сповістили про що говорили Порошенко і Помпео

Державний секретар США Майк Помпео і Президент України Петро Порошенко обговорили питання Криму та просування законодавчих реформ в Україні.

Про це сповістили в офісі речника Державного департаменту США, повідомляє "Укрінформ".

Також Помпео вкотре підтвердив підтримку з боку США суверенітету й територіальної цілісності України.

Він наголосив, що США не визнають і ніколи не визнають спроби російської анексії Криму.

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Також Помпео привітав затвердження в Україні Закону про Антикорупційний суд, а також Закону про національну безпеку.

Втім у Держдепі закликали Україну виконувати вимоги за програмою співпраці з МВФ.