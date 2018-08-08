В Держдепі сповістили про що говорили Порошенко і Помпео
Державний секретар США Майк Помпео і Президент України Петро Порошенко обговорили питання Криму та просування законодавчих реформ в Україні.
Про це сповістили в офісі речника Державного департаменту США, повідомляє "Укрінформ".
Також Помпео вкотре підтвердив підтримку з боку США суверенітету й територіальної цілісності України.
Він наголосив, що США не визнають і ніколи не визнають спроби російської анексії Криму.
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Також Помпео привітав затвердження в Україні Закону про Антикорупційний суд, а також Закону про національну безпеку.
Втім у Держдепі закликали Україну виконувати вимоги за програмою співпраці з МВФ.
Джерело: 24 Канал
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