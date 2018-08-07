В Госдепе сообщили о чем говорили Порошенко и Помпео
Государственный секретарь США Майк Помпео и Президент Украины Петр Порошенко обсудили вопросы Крыма и продвижения законодательных реформ в Украине.
Об этом сообщили в офисе представителя Государственного департамента США, сообщает "Укринформ".
Также Помпео подтвердил поддержку со стороны США суверенитета и территориальной целостности Украины.
Он отметил, что США не признают и никогда не признают попытки российской аннексии Крыма.
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Также Помпео поздравил утверждение в Украине Закона о Антикоррупционном суде, а также Закона о национальной безопасности.
Впрочем, в Госдепе призвали Украину выполнять требования по программе сотрудничества с МВФ.
Источник: 24 Канал
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