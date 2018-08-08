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Порошенко рассказал, какие важные темы обсудил с Помпео

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Порошенко раскрыл детали разговора с Помпео
Порошенко раскрыл детали разговора с Помпео / Фото из открытых источников

Президент Украины Петр Порошенко провел телефонный разговор с государственным секретарем США Майком Помпео. Во время нее политики обсудили вопрос оккупированных Донбасса и Крыма, продвижение инициативы размещения миротворцев ООН на Востоке Украины и освобождение политзаключенных.

Об этом сообщил глава государства на своей странице в Facebook.

Ранее в Госдепе США сообщили, что Помпео и Порошенко обсудили вопросы Крыма и продвижения законодательных реформ в Украине. Также американский чиновник подчеркнул, что США никогда не признают попытки российской аннексии полуострова.

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В то же время, украинский президент поблагодарил госсекретаря за историческую декларацию о непризнании попытки аннексии украинского Крыма российским агрессором. Также он добавил, что во время разговора подчеркивались "приоритетности продолжения движения от политики непризнания аннексии политики деоккупации Крыма",

"Подходы США по политике в отношении России остаются четкими и недвусмысленными – пока Кремль не изменит свою конфронтационную политику, цена агрессии для России будет и дальше расти. В ходе беседы отметили, что политика санкций в отношении России будет сохраняться, пока не будут восстановлены суверенитет и территориальная целостность Украины , включая Крым. Попытки российской стороны нагнетать ситуацию и в дальнейшем будут получать адекватный ответ и увеличивать цену продолжающейся агрессии", – подчеркнул Порошенко.

Глава государства добавил, что во время разговора они с Помпео обсудили важность продвижения инициативы размещения международных миротворцев ООН на всей территории оккупированного Донбасса, включая возвращение контроля над неконтролируемым участком границы Украины с Россией.

Важное внимание во время телефонного разговора уделили вопросу освобождения украинских заложников и политических заключенных, содержащихся в России и на оккупированных территориях на Донбассе и в Крыму. Должны усилить давление на Россию для скорейшего освобождения всех украинских заложников, в том числе Олега Сенцова, который голодает уже 86 день,
– подчеркнул Президент.

 

Теги: Новости Украины Новости Крыма Новости политики Новости России Новости США Украинцы в плену РФ Украина – Россия Олег Сенцов Война на Донбассе Аннексия Крыма Миротворческий контингент Петр Порошенко Майк Помпео
Источник: 24 Канал
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