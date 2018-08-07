10 лет назад российская агрессивная машина раскрыла свою истинную сущность, – Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко выразил поддержку грузинскому народу в 10-годовщину начала российско-грузинской войны.

"В этот день выражаем искреннюю поддержку и солидарность с нашими друзьями в Грузии. Ровно десять лет назад российская агрессивная машина решилась раскрыть свою истинную сущность", – написал Порошенко в своем Facebook.

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По его словам, "агрессия Москвы против Тбилиси стала показательной демонстрацией мировому сообществу, что Кремль больше не собирается жить по правилам добрососедства и уважать международное право".

Для Москвы более близкими являются имперские амбиции и извечное тяготение к захвату чужих территорий. Каким бы четким не был этот сигнал, к сожалению, тогда услышали его далеко не все. Иначе не было бы агрессии против Украины, торпедирования европейского и трансатлантического мира и безопасности, вмешательства во внутренние дела тех государств, которые Кремль продолжает считать врагами,

– подчеркнул Президент Украины.

По его мнению, совместными усилиями можно прекратить агрессию, уважать международное право и восстановить территориальную целостность и Украины, и Грузии.

Что произошло 7 августа 2008 года?

7 августа началась российско-грузинская война. Российские регулярные войска вторглись в Грузию, пересекая границу страны через Рокский тоннель. Из-за мощных обстрелов со стороны осетинских сепаратистов и российских военных вечером грузинские войска вошли в Цхинвали и начали там спецоперацию. Российская армия незаконно вторглась в Грузию как минимум на 19-20 часов раньше начала грузинской операции. Правда, официально Москва заявляет, что ее военные зашли в Грузию только 8 августа, после того, как Тбилиси начал военную операцию в Цхинвальском регионе.