"Аппетит России только увеличивается": президент Грузии сделал жесткое заявление

"Сюсюканье" с Российской Федерацией не принесло ничего хорошего тем странам, которые пытались ее успокоить, наоборот "аппетит" Кремля только растет после очередных захватов в мире.

Об этом заявил президент Грузии Георгий Маргвелашвили во время круглого стола: "Ради мира и безопасности – 10 лет после российско-грузинской войны 2008 года", передает "Грузия Online".

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Даже с самым прагматичным опытом мы можем видеть, что сюсюканье с Россией не принесло ничего хорошего для тех стран, которые пытались успокоить Россию. А также тем, кто пытался достичь ощущения, что это может закончиться одним или двумя кусками. Аппетит агрессора только увеличивается вслед за захватом и агрессией,

– заявил Маргвелашвили.

Он отметил, что Грузия знает планы России. Они заключаются в том, чтобы остановить Грузию "любым механизмом, который создаст трудности для страны".

"Наш ответ на эту позицию России следующий – мы не остановимся ни с точки зрения развития страны, ни дальнейшего развития демократии, ни интеграции в Евросоюз и ни интеграции в НАТО. Все стратегические планы, которые поставило общество, намеченные главными пунктами политической повестки дня, и выполнение этих планов является гарантом того, что территориальная целостность и суверенитет Грузии будут восстановлены мирно", – подчеркнул президент Грузии.

Маргвелашвили отметил, что Грузия никогда не рассматривала восстановление территориальной целостности и суверенитета силовыми методами.