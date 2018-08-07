21:57
7 авг 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
17°C
26°C 17°C
  • среда
    26°C 14°C
  • четверг
    26°C 17°C
  • пятница
    28°C 15°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ЛИСТЕРИОЗ В УКРАИНЕ УКРАИНЕ – 27 ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ В ИНДОНЕЗИИ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Судный день Патриарха Кирилла. Российский Диснейленд
Вєсті Кремля
21:17, сегодня
Вести.UA. Где пропал Порошенко. Ляшко готов стать братом Добкина
Вєсті.UA
19:29, сегодня
Как мажоритарные депутаты получают миллионы и превращают Украину в феодальное государство
ЦРУ
09:00, 20 июля
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 июля
Вспомнить Все. Студенческие отряды
Згадати все
00:40, 14 июля
Телеканал новостей 24 Новости Новости политики
ЛИСТЕРИОЗ В УКРАИНЕ УКРАИНЕ – 27 ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ В ИНДОНЕЗИИ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

"Аппетит России только увеличивается": президент Грузии сделал жесткое заявление

151 Читати новину українською
Президент Грузии жестко высказался об агрессии России
Президент Грузии жестко высказался об агрессии России / Фото из открытых источников

"Сюсюканье" с Российской Федерацией не принесло ничего хорошего тем странам, которые пытались ее успокоить, наоборот "аппетит" Кремля только растет после очередных захватов в мире.

Об этом заявил президент Грузии Георгий Маргвелашвили во время круглого стола: "Ради мира и безопасности – 10 лет после российско-грузинской войны 2008 года", передает "Грузия Online".

Читайте также: Правительство США и Европейский союз призвали Россию вывести вооружение из Грузии

Даже с самым прагматичным опытом мы можем видеть, что сюсюканье с Россией не принесло ничего хорошего для тех стран, которые пытались успокоить Россию. А также тем, кто пытался достичь ощущения, что это может закончиться одним или двумя кусками. Аппетит агрессора только увеличивается вслед за захватом и агрессией,
– заявил Маргвелашвили.

Он отметил, что Грузия знает планы России. Они заключаются в том, чтобы остановить Грузию "любым механизмом, который создаст трудности для страны".

"Наш ответ на эту позицию России следующий – мы не остановимся ни с точки зрения развития страны, ни дальнейшего развития демократии, ни интеграции в Евросоюз и ни интеграции в НАТО. Все стратегические планы, которые поставило общество, намеченные главными пунктами политической повестки дня, и выполнение этих планов является гарантом того, что территориальная целостность и суверенитет Грузии будут восстановлены мирно", – подчеркнул президент Грузии.

Маргвелашвили отметил, что Грузия никогда не рассматривала восстановление территориальной целостности и суверенитета силовыми методами.

Теги: Новости России НАТО Новости Грузии Новости политики
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Как смартфон лучше купить: Xiaomi Mi MAX 3 или Huawei Honor Note 10
сегодня, 21:06 Как смартфон лучше купить: Xiaomi Mi MAX 3 или Huawei Honor Note 10
Дефолт и "конец света": что нужно знать, чтобы не паниковать
сегодня, 20:02 Дефолт и "конец света": что нужно знать, чтобы не паниковать
Яніна Ткачук
Опасная инфекция листериоз в Украине: профилактика, симптомы и лечение
сегодня, 19:01 Опасная инфекция листериоз в Украине: профилактика, симптомы и лечение
Юліана Вінтюк
Путешествия по Украине: увлекательные места Ивано-Франковской области, куда хочется возвращаться
сегодня, 18:00 Путешествия по Украине: увлекательные места Ивано-Франковской области, куда хочется возвращаться
Юліана Вінтюк
Арендное жилье: перспективы и проблемы на рынке Украины
сегодня, 17:00 Арендное жилье: перспективы и проблемы на рынке Украины
Лев Парцхаладзе
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук