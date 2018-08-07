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"Апетит Росії тільки збільшується": президент Грузії зробив жорстку заяву

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Президент Грузії жорстко висловився про агресію Росії
Президент Грузії жорстко висловився про агресію Росії / Фото з відкритих джерел

"Сюсюкання" з Російською Федерацією не принесло нічого хорошого тим країнам, які намагалися її заспокоїти, навпаки "апетит" Кремля лише зростає після чергових захоплень у світі.

Про це заявив президент Грузії Георгій Маргвелашвілі під час круглого столу: "Заради миру і безпеки – 10 років після російсько-грузинської війни 2008 року", передає "Грузия Online".

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Навіть з найбільш прагматичним досвідом ми можемо бачити, що сюсюкання з Росією не принесло нічого хорошого для тих країн, які намагалися заспокоїти Росію. А також тим, хто намагався досягти відчуття, що це може закінчитися одним або двома шматками. Апетит агресора тільки збільшується вслід за захопленням і агресією,
– заявив Маргвелашвілі.

Він зауважив, що Грузія знає плани Росії. Вони полягають в тому, аби зупинити Грузію "будь-яким механізмом, який створить труднощі для країни".

"Наша відповідь на цю позицію Росії наступна – ми не зупинимося ні з точки зору розвитку країни, ні подальшого розвитку демократії, ні інтеграції в Євросоюз і ні інтеграції в НАТО. Всі стратегічні плани, які поставило суспільство, намічені головними пунктами політичного порядку денного, і виконання цих планів є гарантом того, що територіальна цілісність і суверенітет Грузії будуть відновлені мирно", – підкреслив президент Грузії.

Маргвелашвілі наголосив, що Грузія ніколи не розглядала відновлення територіальної цілісності і суверенітету силовими методами.

Теги: Новини Росії Новини Грузії НАТО Новини політики
Джерело: 24 Канал
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