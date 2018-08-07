Уряд США та Європейський союз закликали Росію вивести озброєння з Грузії

Сполучені Штати Америки закликали Російську Федерацію вивести озброєння з територій Грузії які окуповані вже впродовж десяти років. Свою підтримку висловив також у Європі в особі високого представника Європейського союзу, який виступив з заявою щодо звільнення територій Грузії окупованих Росією.

Про це на своїй сторінці у Twitter повідомило посольство Сполучених Штатів Америки.

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Сьогодні виповнюється 10 років із дня, коли Збройні сили Росії кинулися через міжнародний кордон із Грузією, намагаючись силою змінити його. Території Грузії все ще окуповані Росією. Ми знову закликаємо Росію відвести свої сили на довоєнні позиції, як це було погоджено в 2008 році,

– йдеться в повідомленні посольства США в Україні.

Сьогодні виповнюється 10 років з дня, коли збройні сили Росії ринули через міжнародний кордон з Грузією, намагаючись силоміць змінити його. Території Грузії все ще окуповані Росією. Ми знову закликаємо Росію вивести свої сили на довоєнні позиції, як це було узгоджено в 2008 році. https://t.co/Rym6RPcQUi — U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) 7 серпня 2018 р.

На підтримку суверенітету і територіальної цілісності Грузії в межах її міжнародно визнаних кордонів та про прихильність до мирного врегулювання конфлікту з Росією також висловилися у Європейському Союзі.

Про це йдеться у заяві високого представника ЄС.

"На жаль, російська військова присутність як в Абхазії, так і в Південній Осетії продовжує порушувати міжнародне право і зобов'язання, взяті Росією відповідно до угоди від 12 серпня 2008 року за посередництва Євросоюзу", – йдеться в заяві до 10-ї річниці конфлікту.

Зокрема у Європейському союзі підтвердили своє зобов'язання продовжувати брати участь у зусиллях зі стабілізації і врегулюванні конфлікту в Грузії, в тому числі шляхом співголовування в Женевських дискусіях, у межах зусиль Спеціального представника ЄС та постійної присутності на місцях Місії спостерігачів ЄС.