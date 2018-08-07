15:16
7 серп 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
22°C
26°C 17°C
  • середа
    26°C 15°C
  • четвер
    26°C 17°C
  • п'ятниця
    28°C 15°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ЗЕМЛЕТРУС В ІНДОНЕЗІЇ УКРАЇНІ – 27 ВИБУХ У БОЛОНЬЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Конкурент Лаврова. Нові докази двійників Путіна
Вєсті Кремля
21:12, 6 серпня
Вєсті.UA. Нова суперсила Ляшка. Секрети заробітку Насірова
Вєсті.UA
20:35, 6 серпня
Як мажоритарні депутати отримують державні мільйони та перетворюють Україну в феодальну державу
ЦРУ
09:00, 20 липня
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 липня
Згадати Все. Студентські загони
Згадати все
00:38, 14 липня
Телеканал новин 24 Новини Новини світу
ЗЕМЛЕТРУС В ІНДОНЕЗІЇ УКРАЇНІ – 27 ВИБУХ У БОЛОНЬЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Уряд США та Європейський союз закликали Росію вивести озброєння з Грузії

182 Читать новость на русском
США та ЄС закликали Росію звільнити окуповані території Грузії
США та ЄС закликали Росію звільнити окуповані території Грузії / Фото з відкритих джерел

Сполучені Штати Америки закликали Російську Федерацію вивести озброєння з територій Грузії які окуповані вже впродовж десяти років. Свою підтримку висловив також у Європі в особі високого представника Європейського союзу, який виступив з заявою щодо звільнення територій Грузії окупованих Росією.

Про це на своїй сторінці у Twitter повідомило посольство Сполучених Штатів Америки.

Читайте також: "У заяві Медведєва немає нічого нового": у Грузії відповіли на залякування щодо НАТО

Сьогодні виповнюється 10 років із дня, коли Збройні сили Росії кинулися через міжнародний кордон із Грузією, намагаючись силою змінити його. Території Грузії все ще окуповані Росією. Ми знову закликаємо Росію відвести свої сили на довоєнні позиції, як це було погоджено в 2008 році,
– йдеться в повідомленні посольства США в Україні.

На підтримку суверенітету і територіальної цілісності Грузії в межах її міжнародно визнаних кордонів та про прихильність до мирного врегулювання конфлікту з Росією також висловилися у Європейському Союзі.

Про це йдеться у заяві високого представника ЄС.

"На жаль, російська військова присутність як в Абхазії, так і в Південній Осетії продовжує порушувати міжнародне право і зобов'язання, взяті Росією відповідно до угоди від 12 серпня 2008 року за посередництва Євросоюзу", – йдеться в заяві до 10-ї річниці конфлікту.

Зокрема у Європейському союзі підтвердили своє зобов'язання продовжувати брати участь у зусиллях зі стабілізації і врегулюванні конфлікту в Грузії, в тому числі шляхом співголовування в Женевських дискусіях, у межах зусиль Спеціального представника ЄС та постійної присутності на місцях Місії спостерігачів ЄС.

Теги: Новини політики Новини США Новини Росії Новини Грузії Європа
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Московский экзархат высасывает "геноцид веры" из пальца
сьогодні, 15:01 Московский экзархат высасывает "геноцид веры" из пальца
Злой Одессит
Пол Манафорт: уроки для украинских лоббистов
сьогодні, 12:01 Пол Манафорт: уроки для украинских лоббистов
Катерина Одарченко
Маестро на всі руки: легендарному солісту Iron Maiden Брюсу Дікінсону – 60!
сьогодні, 10:01 Маестро на всі руки: легендарному солісту Iron Maiden Брюсу Дікінсону – 60!
Анатолій Яворський
Что делать, если ваш ребенок не поступил в университет в этом году
сьогодні, 08:44 Что делать, если ваш ребенок не поступил в университет в этом году
Володимир Співаковський
Технології часів Кучми: як Порошенко маніпулює нами за рахунок держбюджету
6 серпня, 23:00 Технології часів Кучми: як Порошенко маніпулює нами за рахунок держбюджету
Сергій Лещенко
Вчені б'ють на сполох: світ перебуває на межі глобального стихійного лиха
 17 вересня 2017 , 11:52
ТОП-25 фільмів для святкового настрою
 7 січня 2015 , 11:10
Актор "Бригади" отримав тюремний термін за наркотики
 19 квітня 2016 , 22:44
У Тбілісі білий тигр на смерть загриз людину
 17 червня 2015 , 21:41
Відкривай легендарні місця: Сопот
 9 квітня , 12:00
Відкривай легендарні місця: Сади Hortulus Spectabilis
 16 квітня , 15:00
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук