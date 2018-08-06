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"У заяві Медведєва немає нічого нового": у Грузії відповіли на залякування щодо НАТО

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У Грузії відповіли на залякування Медведєва
У Грузії відповіли на залякування Медведєва / Ілюстративне фото

Прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв зробив свою заяву про те, що вступ Грузії до НАТО нібито може привести до катастрофічних наслідків, бо зближення Тбілісі з Альянсом дратує Москву.

Про це заявила грузинський депутат Тамар Хулордава, повідомляє "Грузия Online".

24 канал повідомляв, що Дмитро Медведєв заявив, що вступ Грузії до НАТО може спровокувати "страшний конфлікт".

"Це зближення дратує нашого північного сусіда і саме на це ми повинні списати гострі заяви зі сторони російської влади. Ми зробили вибір, це суверенний вибір грузинського народу. Наш вибір – демократія, стабільність, мир, міцні інститути, і досягти цього можна саме європейською та євроатлантичною інтеграцією", – наголосила Хулордава.

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"У заяві Медведєва немає нічого нового, і на жаль, нічого відрізняється. Ми чули багато таких заяв", – додала депутат.

Нагадаємо, 12 липня на саміті НАТО генсек альянсу Єнс Столтенберг заявив, що Грузія стане членом НАТО.

Теги: Новини політики Новини Грузії Новини Росії Дмитро Медведєв НАТО
Джерело: 24 Канал
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