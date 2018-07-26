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Країни НАТО повинні збільшити оборонні витрати для залякування Росії, – Помпео

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Майк Помпео
Майк Помпео / NPR

Німеччина, як і інші члени Північноатлантичного альянсу, повинні підвищити свою обороноздатність для "залякування Росії".

Про це під час слухань у комітеті Сенату із міжнародних справ заявив держсекретар США Майк Помпео.

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Американський високопосадовець у своєму виступі торкнувся проблеми розподілу витрат усередині НАТО, про що говорив і глава Білого дому на саміті у Брюсселі 11-12 липня. За словами держсекретаря США, необхідно домогтися того, щоб всі країни Альянсу виділяли на оборону 2% свого ВВП.

Німеччина особливо піддається критиці з боку уряду США, оскільки, на думку Помпео, Берлін виділяє недостатньо коштів на оборону. Ще одна спірна тема це "занадто велика залежність ФРН від Росії в енергетиці", додав він.

Нагадаємо, під час саміту НАТО у Брюсселі 11-12 липня Дональд Трамп вчергове висловився про виключну роль США у забезпеченні захисту Європи та закликав лідерів НАТО подвоїти витрати на оборону до 4% від ВВП. Окрім того, президент Америки розкритикував канцлера ФРН Ангелу Меркель звинуваченнями у"повній залежності Німеччини від Росії" у зв'язку із газовими угодами між двома країнами.

Теги: Новини політики Новини США НАТО
Джерело: 24 Канал
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