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ДТП З HUMMER У КИЕВЕ НЕПОГОДА В УКРАИНЕ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Страны НАТО должны увеличить оборонные расходы для запугивания России, – Помпео

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Майк Помпео
Майк Помпео / NPR

Германия, как и другие члены Североатлантического альянса, должны повысить свою обороноспособность для "запугивания России".

Об этом во время слушаний в комитете Сената по международным делам заявил госсекретарь США Майк Помпео.

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Американский чиновник в своем выступлении затронул проблему распределения расходов внутри НАТО, о чем говорил и глава Белого дома на саммите в Брюсселе 11-12 июля. По словам госсекретаря США, необходимо добиться того, чтобы все страны Альянса выделяли на оборону 2% своего ВВП.

Германия особенно подвергается критике со стороны правительства США, поскольку, по мнению Помпео, Берлин выделяет недостаточно средств на оборону. Еще одна спорная тема – это "слишком большая зависимость ФРГ от России в энергетике", добавил он.

Напомним, во время саммита НАТО в Брюсселе 11-12 июля Дональд Трамп в очередной раз высказался об исключительной роли США в обеспечении защиты Европы и призвал лидеров НАТО удвоить расходы на оборону до 4% от ВВП. Кроме того, президент Америки раскритиковал канцлера ФРГ Ангелу Меркель обвинениями в "полной зависимости Германии от России" в связи с газовыми соглашениями между двумя странами.

Теги: Новости политики Новости США НАТО
Источник: 24 Канал
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