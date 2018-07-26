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ДТП З HUMMER У КИЕВЕ НЕПОГОДА В УКРАИНЕ ГРЕЦИЯ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Госсекретарь США рассказал, о работе над новыми санкциями против РФ

45 Читати новину українською
Майк Помпео
Майк Помпео / podrobnosti.ua

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что разработка новых санкций против России является конструктивной.

Об этом сообщает CBS News.

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Об этом он рассказал в ходе слушаний в американском сенате, посвященные встрече президентов США и России в Хельсинки. Отвечая на вопрос о необходимости разработки новых санкций Помпео отметил: "Я думаю, что было бы конструктивно двигаться в этом направлении".

Он также добавил, что Трамп говорил с Путиным о вмешательстве в выборы США.

"Президент рассказал, что он сказал Владимиру Путину о российском вмешательстве в наши выборы. И он сказал, что уверен, что в результате этой беседы Владимир понимает, что мы этого не потерпим", – добавил Помпео.

Напомним, 16 июля, в Хельсинки состоялась встреча президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа с головой Российской Федерации Владимиром Путиным. По ее итогам, глава Кремля, в частности, рассказал, что позиция американского лидера остается неизменной: Крым было незаконно аннексирован Москвой.

Впоследствии издание Bloomberg сообщило, что Путин во время встречи с Трампом предложил президенту США провести референдум, чтобы решить конфликт на Донбассе. Подчеркивалось, что пока российский лидер не захотел обнародовать план, который его американский коллега смог бы лучше рассмотреть.

Теги: Новости США Новости политики Новости России Санкции Майк Помпео
Источник: 24 Канал
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