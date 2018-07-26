В Госдепе США озвучили, о чем договорился Трамп с Путиным

Во время выступления в Сенате США, глава Госдепа Майк Помпео сообщил о договоренности, которые были достигнуты в Хельсинки во время переговоров президента США Дональда Трампа и главы Кремля Владимира Путина.

Об этом сообщает "Голос Америки".

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Отмечается, что во время саммита была достигнута договоренность о создании рабочей группы из лидеров деловых кругов высокого уровня

Также Трамп и Путин договорились о создании совета, состоящего из американских и российских политических экспертов, дипломатов и военных.

Напомним, 16 июля, в Хельсинки состоялась встреча президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа с головой Российской Федерации Владимиром Путиным. По ее итогам, глава Кремля, в частности, рассказал, что позиция американского лидера остается неизменной: Крым было незаконно аннексирован Москвой.



Впоследствии издание Bloomberg сообщило, что Путин во время встречи с Трампом предложил президенту США провести референдум, чтобы решить конфликт на Донбассе. Подчеркивалось, что пока российский лидер не захотел обнародовать план, который его американский коллега смог бы лучше рассмотреть.