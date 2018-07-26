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У Держдепі США озвучили, про що домовився Трамп з Путіним

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Трамп і Путін
Трамп і Путін / uk.etcetera.media

Під час виступу в Сенаті США, глава Держдепу Майк Помпео повідомив про домовленості, які були досягнуті в Гельсінкі під час переговорів президента США Дональда Трампа та глави Кремля Володимира Путіна.

Про це повідомляє "Голос Америки". 

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Зазначається, що під час саміту досягнута домовленість про створення робочої групи з лідерів ділових кіл високого рівня

Також Трамп і Путін домовилися про створення ради, що складається з американських і російських політичних експертів, дипломатів і військових.

Нагадаємо, 16 липня, у Гельсінкі відбулася зустріч президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа з головою Російської Федерації Володимиром Путіним. За її підсумками, очільник Кремля, зокрема, розповів, що позиція американського лідера залишається незмінною: Крим було незаконно анексовано Москвою.

Згодом видання Bloomberg повідомило, що Путін під час зустрічі з Трампом запропонував президенту США провести референдум, аби вирішити конфлікт на Донбасі. Підкреслювалося, що поки російський лідер не захотів оприлюднювати план, аби його американський колега зміг краще розглянути.

Теги: Новини політики Новини США Володимир Путін Дональд Трамп Зустріч Путіна і Трампа 16 липня 2018 року
Джерело: 24 Канал
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