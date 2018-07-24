Какие угрозы для Украины разоблачили НАТО, а также встреча Путина и Трампа: объяснение эксперта

События, произошедшие после саммита НАТО в Брюсселе, а также встречи Дональда Трампа и Владимира Путина в Хельсинки, свидетельствуют о нескольких опасностях для Украины.

Об этом пишет старший научный сотрудник Atlantic Council Стивен Бланк.

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Во-первых, отсутствие повестки дня или полного коммюнике о том, что обсуждалось в Хельсинки, уже вызвало огромную путаницу в правительстве США. Кроме того, при отсутствии коммюнике Путин смог сказать, что он предложил провести под наблюдением ООН референдум на Донбассе, а затем одновременно предупредил, что ситуация вокруг Мариуполя на юго-востоке Украины может обостриться якобы из-за отказа украинской власти решить украинский вопрос в соответствии с московскими указаниями, говорится в статье.

Это обвинение является стандартным российским поводом для вторжения. Поэтому, и на фоне многих высказываний Трампа о неуважении к НАТО, Путину может показаться, что он имеет пространство для нового давления кроме того, что уже происходит. Так, Россия незаконно задержала в Азовском море 147 украинских кораблей, что свидетельствует о ее неустанной экономической войне против Украины,

– акцентирует внимание эксперт.

Но на горизонте вырисовывается потенциально более серьезная угроза. Саммит НАТО и причудливая поведение Трампа в Брюсселе вызывают сомнения в сплоченности Альянса и его способности бороться за Украину.



"Действительно, сам Трамп неоднократно не только подчеркивал свое абсолютное незнание вопросов европейской безопасности, он также дал понять, что не понимает статьи 5 Вашингтонского договора, которая означает, что нападение на одного из членов НАТО является нападением на всех.

Это поведение должно угрожать западным лидерам, и особенно тем, которые, как и Киев, оказываются "перед лицом урагана", от Балтийского до Черного моря", – предостерегает Бланк.

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Аналитик также сомневается в том, продемонстрирует ли НАТО сплоченность и решимость в таком ключевом вопросе для Украины, как строительство трубопровода "Северный поток-2".

(..) Поведение Трампа усилит убеждение многих европейских политиков в том, что США нельзя доверять, и что они должны искать альтернативные решения (а это всегда означает соглашение с Москвой) это также усилит противодействие увеличению расходов на оборону, что сейчас происходит в Германии. Поэтому, в случае отсутствия последовательной и ответственной политики США, Украина очень рискует, как и страны-члены НАТО, которые являются ее соседями. Это не должно было быть результатом любого саммита, и это подтверждает опасения тех, кто предупреждал, что саммит в Хельсинки был ненужным,

– констатирует Бланк.

Новость о том, что Трамп пригласил Путина в Вашингтон на второй саммит этой осенью, может только больше подорвать положительные решения, принятые в Брюсселе, и сделать их реализацию для Киева и НАТО еще более неопределенной, добавляет в конце автор материала.

Напомним, 16 июля, в Хельсинки состоялась встреча президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа с головой Российской Федерации Владимиром Путиным. По ее итогам, глава Кремля, в частности, рассказал, что позиция американского лидера остается неизменной: Крым был незаконно аннексирован Москвой.



Впоследствии издание Bloomberg сообщило, что Путин во время встречи с Трампом предложил президенту США провести референдум, чтобы решить конфликт на Донбассе. Подчеркивалось, что пока российский лидер не захотел обнародовать план, чтобы его американский коллега смог лучше рассмотреть.