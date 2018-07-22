Трамп с радостью провел бы на оккупированном Донбассе референдум, – эксперт

Информация о проведение на оккупированном Донбассе очередного "референдума" может быть пробным шаром или информационной ловушкой. Хотя Трамп бы с радостью согласился на сценарий, предложенный Путиным.

Об этом 24 каналу рассказал политический эксперт Петр Олещук.

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Из обнародованной СМИ информации не понятно, о каком референдуме идет речь? Какие вопросы будут выноситься? О возвращении ОРДЛО под юрисдикцию Украины, об отделении от нашего государства, федерализации? Это очень абстрактный пример, скорее всего, это информационный пробный шар, чтобы все начали обсуждение,

– считает Олещук.

С другой стороны, отмечает политолог, все понимают, что Трамп встретился с Путиным один на один, и рождаются схемы, о чем они могли говорить в отношении Украины. И это обсуждение в значительной мере может показать готовность различных сторон к принятию тех или иных решений.

"Сейчас особенно не о чем говорить. Трамп является готовым к такому сценарию Его интересуют хорошие отношения с Россией. А это невозможно, пока не будет закрыт вопрос Украины. Для Трампа Украина – неудобная преграда, которая стоит на пути его "гениальной дипломатии". Но у него есть определенные ограничения. Трампу придется балансировать между своими желаниями и мнением американского политического истеблишмента", – подчеркнул Олещук.

Напомним, 16 июля, в Хельсинки состоялась встреча президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа с главой Российской Федерации Владимиром Путиным. По ее итогам, глава Кремля, в частности, рассказал, что позиция американского лидера остается неизменной: Крым был незаконно аннексирован Москвой.

Впоследствии издание Bloomberg сообщило, что Путин во время встречи с Трампом предложил президенту США провести референдум, чтобы решить конфликт на Донбассе. Подчеркивалось, что пока российский лидер не захотел обнародовать план, чтобы его американский коллега смог лучше рассмотреть.