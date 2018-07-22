Трамп з радістю провів би на окупованому Донбасі референдум, – експерт

Інформація про проведення на окупованому Донбасі чергового "референдуму" може бути пробною кулею або інформаційною пасткою. Хоча Трамп би з радістю погодився на сценарій, запропонований Путіним.

Про це 24 каналу розповів політичний експерт Петро Олещук.

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З оприлюдненої ЗМІ інформації не зрозуміло, про який референдум мовиться? Які питання виноситимуться? Про повернення ОРДЛО під юрисдикцію України, про відокремлення від нашої держави, федералізацію? Це має дуже абстрактний приклад, швидше за все, це інформаційна пробна куля, щоб усі почали обговорення,

– вважає Олещук.

З іншого боку, зауважує політолог, всі розуміють, що Трамп зустрівся з Путіним сам на сам, і народжуються схеми, про що вони могли говорити щодо України. І це обговорення значною мірою може показати готовність різних сторін до ухвалення тих або інших рішень.

"Зараз особливо немає про що говорити. Трамп є готовим до такого сценарію Його цікавлять гарні взаємини з Росією. А це неможливо, поки не буде закрито питання України. Для Трампа Україна – незручна перешкода, яка стоїть на шляху його "геніальної дипломатії". Але в нього є певні обмеження. Трампу доведеться балансувати між своїми бажаннями та думкою американського політичного істеблішменту", – підкреслив Олещук.

Нагадаємо, 16 липня, у Гельсінкі відбулася зустріч президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа з головою Російської Федерації Володимиром Путіним. За її підсумками, очільник Кремля, зокрема, розповів, що позиція американського лідера залишається незмінною: Крим було незаконно анексовано Москвою.



Згодом видання Bloomberg повідомило, що Путін під час зустрічі з Трампом запропонував президенту США провести референдум, аби вирішити конфлікт на Донбасі. Підкреслювалося, що поки російський лідер не захотів оприлюднювати план, аби його американський колега зміг краще розглянути.