09:31
22 лип 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
24°C
24°C 17°C
  • понеділок
    24°C 17°C
  • вівторок
    25°C 19°C
  • середа
    27°C 19°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Нежонатий Путін. Щедрі дари царя Росії
Вєсті Кремля
18:45, 21 липня
Вєсті.UA. Жир. Тимошенко і теорія Ейнштейна. Мі-мі-мішний депутат
Вєсті.UA
19:12, 21 липня
Як мажоритарні депутати отримують державні мільйони та перетворюють Україну в феодальну державу
ЦРУ
09:00, 20 липня
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 липня
Згадати Все. Студентські загони
Згадати все
00:38, 14 липня
Телеканал новин 24 Новини Новини України

Трамп з радістю провів би на окупованому Донбасі референдум, – експерт

5253 Читать новость на русском
Війна в Україні заважає Трампу налагодити стосунки з Путіним
Війна в Україні заважає Трампу налагодити стосунки з Путіним / Фото з відкритих джерел

Інформація про проведення на окупованому Донбасі чергового "референдуму" може бути пробною кулею або інформаційною пасткою. Хоча Трамп би з радістю погодився на сценарій, запропонований Путіним.

Про це 24 каналу розповів політичний експерт Петро Олещук.

Читайте також: Посол пояснив, за яких умов є можливим референдум на Донбасі

З оприлюдненої ЗМІ інформації не зрозуміло, про який референдум мовиться? Які питання виноситимуться? Про повернення ОРДЛО під юрисдикцію України, про відокремлення від нашої держави, федералізацію? Це має дуже абстрактний приклад, швидше за все, це інформаційна пробна куля, щоб усі почали обговорення,
– вважає Олещук.

З іншого боку, зауважує політолог, всі розуміють, що Трамп зустрівся з Путіним сам на сам, і народжуються схеми, про що вони могли говорити щодо України. І це обговорення значною мірою може показати готовність різних сторін до ухвалення тих або інших рішень.

"Зараз особливо немає про що говорити. Трамп є готовим до такого сценарію Його цікавлять гарні взаємини з Росією. А це неможливо, поки не буде закрито питання України. Для Трампа Україна – незручна перешкода, яка стоїть на шляху його "геніальної дипломатії". Але в нього є певні обмеження. Трампу доведеться балансувати між своїми бажаннями та думкою американського політичного істеблішменту", – підкреслив Олещук.

Нагадаємо, 16 липня, у Гельсінкі відбулася зустріч президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа з головою Російської Федерації Володимиром Путіним. За її підсумками, очільник Кремля, зокрема, розповів, що позиція американського лідера залишається незмінною: Крим було незаконно анексовано Москвою.

Згодом видання Bloomberg повідомило, що Путін під час зустрічі з Трампом запропонував президенту США провести референдум, аби вирішити конфлікт на Донбасі. Підкреслювалося, що поки російський лідер не захотів оприлюднювати план, аби його американський колега зміг краще розглянути. 

Теги: Новини України Новини політики Україна – Росія Війна на Донбасі Зустріч Путіна і Трампа 16 липня 2018 року
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Державне бюро розслідування: новий ефективний орган чи відстійник старих дискредитованих кадрів
сьогодні, 09:00 Державне бюро розслідування: новий ефективний орган чи відстійник старих дискредитованих кадрів
Мустафа Найєм 69
День семьи и любви в Луганске и Сталин, или Как жить не стоит
сьогодні, 08:39 День семьи и любви в Луганске и Сталин, или Как жить не стоит
Ольга Черненко 329
Чому не можна розлучатись – нова книга Естер Перель
21 липня, 22:01 Чому не можна розлучатись – нова книга Естер Перель
Книги для гурманів 923
13 выводов 13-летней украинки об учебе и жизни в США
21 липня, 19:01 13 выводов 13-летней украинки об учебе и жизни в США
Блог Медіа 1763
Чому лікар, який торгував немовлятами, став очільником медицини в Харківській області
21 липня, 17:00 Чому лікар, який торгував немовлятами, став очільником медицини в Харківській області
Олександра Устінова 1088
КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
 19 лютого 2015 , 13:34
На Волині знайшли найбільше у світі родовище нафти
 1 квітня 2016 , 16:08 90
Рік по тому. Як терористи розстріляли 12 невинних українців під Волновахою
 13 січня 2016 , 17:50
Російські війська перегрупувалися біля кордону з Україною
15 березня 2014 , 09:35
За компанію "Шахтарю". Результати 11 туру Бундесліги. ВІДЕО
 2 листопада 2013 , 18:48
Спочатку ми спали, а потім перемогли...незаслужено. Огляд матчів 8 туру Бундесліги
 7 жовтня 2013 , 16:54
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук