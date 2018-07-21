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Посол пояснив, за яких умов є можливим референдум на Донбасі

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Росії слід передусім вивести свої війська з Донбасу, а потім можна говорити про якийсь референдум, – Гербст
Росії слід передусім вивести свої війська з Донбасу, а потім можна говорити про якийсь референдум, – Гербст / Соцмережі

Кремль наразі не має права щось говорити про референдуми на Донбасі, оскільки саме Росія розпочала там війну та досі її підтримує. Лише, коли відбудеться справжній кінець конфлікту, коли буде справжнє припинення вогню, ось тоді можна буде РФ оприлюднювати своє бачення щодо подальшої ситуації на Сході України.

Таку заяву зробив колишній посол США в Україні Джон Гербст у ефірі телеканалу RTVi.

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За його словами, Путін дуже добре розуміє ситуацію у Вашингтоні, а саме те, що Трамп до нього ставиться з прихильність. Водночас, як підкреслює він, господар Кремля розуміє й те, що Конгрес і радники американського президента виступають проти його політики.

"Саме тому Путін домовився з Трампом провести зустріч без радників. І Путін хотів, що під час цієї зустрічі він зможе переконати Трампа ухвалити саме потрібні йому рішення", – вважає він. 

Як підкреслює дипломат, ідея референдуму на Донбасі є поганою, оскільки, передусім, Росія захопила Крим, і варто на це звертати увагу, а по-друге, Росія розпочала війну на Донбасі.

"Перш за все, Росія має вивести свої війська та відвести озброєння звідти (з Донбасу – 24 канал), а потім вже можна буде оприлюднювати свою позицію щодо ситуації на Сході України, тобто про якийсь референдум", – зауважив посол.

Щодо попередніх "референдумів" на Донбасі та у Криму, то це, переконує Гербст, було радше показухою: нелегітимні, без об’єктивних спостерігачів та проводилися під дулами автоматів.

Щодо того, чи є можливим референдум на Донбасі, який організували США та Росія, та чи Україна би погодилась на такий плебісцит на своїй території, то зараз говорити про це немає сенсу. Передусім має йтися про справжній кінець війни, про справжнє перемир'я. Щодня обстріли, щодня є жертви. І переважно це проблема російської, кремлівської агресії. Припинення вогню – це найважливіше... Лише потім можна буде говорити про якийсь референдум,
– додав представник США.

Нагадаємо, 16 липня у столиці Фінляндії Гельсінкі відбулася зустріч між президентом США Дональдом Трампом і президентом Росії Володимиром Путіним. Трамп після зустрічі тет-а-тет з Путіним заявив про "дуже добрий початок" двостороннього саміту. Глава Кремля зі свого боку підкреслив, що російсько-американські взаємини зараз переживають непростий період, "проте труднощі, напружена атмосфера, яка склалась, не мають об’єктивних причин.

Згодом видання Bloomberg повідомило, що Путін під час зустрічі з Трампом ще й запропонував президенту США провести референдум, аби вирішити конфлікт на Донбасі. Зазначалося, що поки російський лідер не захотів оприлюднювати план, аби його американський колега зміг краще його розглянути.

Теги: Новини України Новини США Володимир Путін Новини політики Україна – Росія Війна на Донбасі Новини Росії
Джерело: 24 Канал
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