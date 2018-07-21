Росію Донбас зовсім не цікавить, – Клімкін прокоментував ідею Путіна провести референдум

Росію Донбас зовсім не цікавить, як і українські громадяни, що живут на окупованих територіях. Свого часу вже лунала подібна риторика з боку Кремля, коли вони говорили про федералізацію, але мета усіх цих заяв одна – розвалити Україну.

Про це написав міністр закордонних справ Павло Клімкін на своїй сторінці у Facebook.

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За словами дипломата, він пропозиції що так званого "референдуму на Донбасі" не бачив, і, як правило, того, що не бачив, не коментує.

"Але щодо цієї зухвалості скажу коротко: ніхто, буквально ніхто не вірить у будь-яку можливість вільного та чесного волевиявлення на Донбасі в умовах російської окупації. Щодо політичних та юридичних аспектів всім і так все зрозуміло", – підкреслює очільник українського зовнішньополітичного відомства.

Водночас він наголошує, що одну річ варто чітко усвідомити.

"Росію Донбас зовсім не цікавить, і наші, українські громадяни на Донбасі, звичайно, теж. Згадайте російські пасажі про федералізацію України, і ви одразу зрозумієте, що це не про Донбас. Це свого роду "репетиція", яку Кремлівський режим штовхатиме, щоб розвалити нашу країну. Їм це не вдасться!" – констатував Клімкін.

Нагадаємо, напередодні інформаційна агенція Bloomberg з посиланням на власні джерела повідомила, що під час зустрічі з президентом США Дональдом Трампом господар Кремля Володимир Путін запропонував тому провести референдум, аби вирішити конфлікт на Донбасі. Згодом у Білому домі заявили, що таку пропозицію Кремля не підтримують.