09:55
21 июль 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
24°C
24°C 18°C
  • воскресенье
    25°C 17°C
  • понедельник
    24°C 17°C
  • вторник
    23°C 18°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Макаронная фабрика россиян. Кость от Путина
Вєсті Кремля
21:03, 20 июля
Вести.UA. Беда красного Пети. Пополнение ТОП-блогеров
Вєсті.UA
19:52, 20 июля
Как мажоритарные депутаты получают миллионы и превращают Украину в феодальное государство
ЦРУ
09:00, 20 июля
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 июля
Вспомнить Все. Студенческие отряды
Згадати все
00:40, 14 июля
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

Россию Донбасс совсем не интересует, – Климкин прокомментировал идею Путина провести референдум

125 Читати новину українською
Павел Климкин раскритиковал идею Путина провести референдум на Донбассе
Павел Климкин раскритиковал идею Путина провести референдум на Донбассе / 24 канал

Россию Донбасс совсем не интересует, как и украинские граждане, которые живут на оккупированных территориях. В свое время уже звучала подобная риторика со стороны Кремля, когда они говорили о федерализации, но цель всех этих заявлений одна – развалить Украину.

Об этом написал министр иностранных дел Павел Климкин на своей странице в Facebook.

Читайте также: Есть одно условие: Тука ответил на предложение Путина провести референдум на Донбассе

По словам дипломата, он предложения так называемого "референдума на Донбассе не видел, и, как правило, того, что не видел, не комментирует.

"Но по этой дерзости скажу кратко: никто, буквально никто не верит в любую возможность свободного и честного волеизъявления на Донбассе в условиях российской оккупации. Относительно политических и юридических аспектов всем и так все понятно", – подчеркивает глава украинского внешнеполитического ведомства.

В то же время он подчеркивает, что одну вещь следует четко уяснить.

"Россию Донбасс совсем не интересует, и наши, украинские граждане на Донбассе, конечно, тоже. Вспомните российские пассажи о федерализации Украины, и вы сразу поймете, что это не про Донбасс. Это своего рода "репетиция", которую Кремлевский режим будет толкать, чтобы развалить нашу страну. Им это не удастся!" – констатировал Климкин.

Напомним, накануне информационное агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники сообщило, что во время встречи с президентом США Дональдом Трампом хозяин Кремля Владимир Путин предложил тому провести референдум, чтобы решить конфликт на Донбассе. Впоследствии в Белом доме заявили, что такое предложение Кремля не поддерживают.

Теги: Новости Украины Владимир Путин Новости политики МИД Украины Война на Донбассе Павел Климкин
Источник: 24 канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
 19 июля , 14:06
Казус Макрона: Безсмертный рассказал, кто станет новым президентом Украины
 11 октября 2017 , 11:58
Тука прокомментировал возможное назначение Ахметова и Бойко на Донбасс
 11 мая 2016 , 11:11
Символом Евровидения-2017 предлагают сделать петриковскую роспись: появились фото
 2 июня 2016 , 18:56
Рибери пропустит первую игру 1/8 ЛЧ против "Арсенала"
 10 февраля 2014 , 23:47
Сначала мы спали, а затем победили...незаслуженно. Обзор матчей 8-го тура Бундеслиги
 7 октября 2013 , 16:54
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук