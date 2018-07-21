Россию Донбасс совсем не интересует, – Климкин прокомментировал идею Путина провести референдум

Россию Донбасс совсем не интересует, как и украинские граждане, которые живут на оккупированных территориях. В свое время уже звучала подобная риторика со стороны Кремля, когда они говорили о федерализации, но цель всех этих заявлений одна – развалить Украину.

Об этом написал министр иностранных дел Павел Климкин на своей странице в Facebook.

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По словам дипломата, он предложения так называемого "референдума на Донбассе не видел, и, как правило, того, что не видел, не комментирует.

"Но по этой дерзости скажу кратко: никто, буквально никто не верит в любую возможность свободного и честного волеизъявления на Донбассе в условиях российской оккупации. Относительно политических и юридических аспектов всем и так все понятно", – подчеркивает глава украинского внешнеполитического ведомства.

В то же время он подчеркивает, что одну вещь следует четко уяснить.

"Россию Донбасс совсем не интересует, и наши, украинские граждане на Донбассе, конечно, тоже. Вспомните российские пассажи о федерализации Украины, и вы сразу поймете, что это не про Донбасс. Это своего рода "репетиция", которую Кремлевский режим будет толкать, чтобы развалить нашу страну. Им это не удастся!" – констатировал Климкин.

Напомним, накануне информационное агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники сообщило, что во время встречи с президентом США Дональдом Трампом хозяин Кремля Владимир Путин предложил тому провести референдум, чтобы решить конфликт на Донбассе. Впоследствии в Белом доме заявили, что такое предложение Кремля не поддерживают.