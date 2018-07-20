У Білому домі відреагували на ідею Путіна провести референдум на Донбасі

У Білому домі заявили, що не підтримують пропозиції Росії провести референдум на Донбасі, яку обговорював президент Росії Володимир Путін з президентом США Дональдом Трампом у Гельсінкі.

Про це повідомило агентство Associated Press.

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Адміністрація Трампа не розглядає можливість підтримки підтриманого Путіним заклику про референдум на Сході України,

– повідомило агентство.

Як повідомило видання, Білий дім дотримується позиції, що мінські домовленості 2015 року не передбачають проведення будь-яких референдумів. Крім того у Білому домі вважають, що референдум, проведений на непідконтрольній Україні території, буде не лагітимний.

Інше видання Bloomberg передає, що глава Ради національної безпеки США Гарретт Маркіс підтвердив, що "адміністрація США не розглядає питання про підтримку проведення референдуму на сході України".

Нагадаємо, напередодні Bloomberg повідомив, що Путін під час зустрічі з Трампом запропонував президенту США провести референдум, аби вирішити конфлікт на Донбасі. Однак поки російський лідер не захотів оприлюднювати план, аби його американський колега зміг краще розглянути.