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Посол объяснил, при каких условиях возможен референдум на Донбассе

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России следует прежде всего вывести свои войска с Донбасса, а затем можно говорить про какой-то референдум, – Хёрбст
России следует прежде всего вывести свои войска с Донбасса, а затем можно говорить про какой-то референдум, – Хёрбст / Соцсети

Кремль пока не имеет права что-то говорить о референдумах на Донбассе, поскольку именно Россия начала там войну и до сих пор ее поддерживает. Только, когда состоится настоящий конец конфликта, когда будет настоящее прекращении огня, вот тогда можно будет РФ обнародовать свое видение дальнейшей ситуации на Востоке Украины.

Такое заявление сделал бывший посол США в Украине Джон Хёрбст в эфире телеканала RTVi.

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По его словам, Путин очень хорошо понимает ситуацию в Вашингтоне, а именно то, что Трамп к нему относится с привязанностью. В то же время, как подчеркивает он, хозяин Кремля понимает и то, что Конгресс и советники американского президента выступают против его политики.

"Именно поэтому Путин договорился с Трампом провести встречу без советников. И Путин думал, что во время этой встречи он сможет убедить Трампа принять именно нужны ему решение", – считает он.

Как подчеркивает дипломат, идея референдума на Донбассе является плохой, поскольку, прежде всего, Россия захватила Крым, и стоит на это обращать внимание, а во-вторых, Россия начала войну на Донбассе.

"Прежде всего, Россия должна вывести свои войска и вывести вооружение оттуда (с Донбасса – 24 канал), а потом уже можно будет обнародовать свою позицию относительно ситуации на Востоке Украины, то есть о каком-то референдуме", – отметил посол.

Относительно предыдущих "референдумов" на Донбассе и в Крыму, то это, убеждает Хёрбст, было скорее показухой: нелегитимные, без объективных наблюдателей и проводились под дулами автоматов.

Относительно того, возможен ли референдум на Донбассе, который организовали США и Россия, и согласилась ли бы Украина на такой плебисцит на своей территории, то сейчас говорить об этом нет смысла. Прежде всего речь должна идти о настоящем конце войны, о настоящем перемирии. Ежедневно обстрелы, каждый день есть жертвы. И в основном это проблема российской, кремлевской агрессии. Прекращение огня это самое важное ... Только потом можно будет говорить про какой-то референдум,
– добавил представитель США.

Напомним, 16 июля в столице Финляндии Хельсинки состоялась встреча между президентом США Дональдом Трампом и президентом России Владимиром Путиным. Трамп после встречи тет-а-тет с Путиным заявил об "очень хорошем начале" двустороннего саммита. Глава Кремля со своей стороны подчеркнул, что российско-американские отношения сейчас переживают непростой период, "однако трудности, напряженная атмосфера, которая сложилась, не имеют объективных причин".

Впоследствии издание Bloomberg сообщило, что Путин во время встречи с Трампом еще и предложил президенту США провести референдум, чтобы решить конфликт на Донбассе. Отмечалось, что пока российский лидер не захотел обнародовать план, который его американский коллега смог лучше бы рассмотреть.

Теги: Новости России Новости политики Новости Украины Война на Донбассе Владимир Путин Новости США Украина – Россия
Источник: 24 Канал
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